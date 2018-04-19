Рада поддержала обращение Порошенко о единой поместной церкви

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви, такое решение на заседании парламента в четверг поддержали 268 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Во вторник Порошенко заявил, что намерен обратиться к Константинопольскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля. Президент попросил Верховную Раду поддержать его обращение. По словам Порошенко, если будет поддержка в Раде, он передаст обращение Константинопольскому патриарху.

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"Поддерживая важность предоставления томоса (разрешения — Ред.) об автокефалии православной церкви в Украине, на основе которого она сможет занять достойное место в семье поместных православных церквей, Верховная Рада Украины постановляет: поддержать обращение президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине", — говорится в постановлении.

#Рада8 підтримала 268 голосами проект Постанови про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні №8284⬇️ pic.twitter.com/a6yOTVddgU — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 19 апреля 2018 г.

​В Московском патриархате ранее выразили надежду, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической церкви в Украине.

В Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.