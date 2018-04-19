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    Порошенко: основание Москвы - "опрометчивое решение киевских князей"

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    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (33)

    (обновлено: )374011
    В своем выступлении перед Верховной Радой президент Украины заявил, что "давние киевские князья очень опрометчиво основали Москву". Порошенко убедил депутатов поддержать предложение о создании единой поместной церкви.
    Выступление Петра Порошенко в Раде по вопросу единой поместной церкви
    Фото сайт президента Украины

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением древнерусских князей", заявив, что создание в стране независимой православной церкви "восстановит историческую справедливость".

    Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с предстоятелем Украинской Автокефальной Православной Церкви, митрополитом Киевским и всея Украины Макарием
    president.gov.ua
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    Во вторник Порошенко заявил, что намерен обратиться к Константинопольскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля. Президент попросил Верховную Раду поддержать его обращение, большинство депутатов проголосовали "за".

    "Этот долгожданный томос (разрешение — ред.) станет не только торжеством православия, но и актом восстановления глубокой исторической справедливости. Именно из Царьграда (Константинополя – ред.) пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. Уже потом мы поделились этим с залесьем, где давние киевские князья очень опрометчиво основали Москву", — заявил Порошеко в четверг, выступая в Раде.

    Накануне президент Украины провел встречу с предстоятелями православных церквей и принял для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею обращения о предоставлении украинской церкви Томоса об автокефалии с подписями всех архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

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