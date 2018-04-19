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    Порошенко и церковь. Портнов: гарант решил отреформировать религию

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    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (30)

    (обновлено: )24520
    По мнению юриста Андрея Портнова, все, за что брался президент Украины Петр Порошенко, либо разваливалось, либо зашло в хаос.
    Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с предстоятелем Украинской Автокефальной Православной Церкви, митрополитом Киевским и всея Украины Макарием
    president.gov.ua

    РИА Новости Украина

    Во вторник Петр Порошенко заявил о намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно единой поместной православной церкви в Украине и призвал Верховную Раду поддержать его.

    Выступление Порошенко в Раде
    Петр Порошенко/Facebook
    "Церковное" выступление Порошенко в Раде

    "На сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению в Украине собственной автокефальной поместной церкви", — заявил он в ходе встречи с лидерами парламентских фракций.

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    В Украинской православной церкви Киевского патриархата (КП) заявили о поддержке данной инициативы президента Украины.

    Глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов сообщил, что Верховная Рада в четверг, 19 апреля, рассмотрит обращение к патриарху Варфоломею о создании в Украине единой поместной церкви.

    Юрист Андрей Портнов считает, что после необдуманных инициатив президента Петра Порошенко его легко можно обвинить в работе на Кремль. Об этом он написал на своей странице в Facebok.

    "Начальник решил отрегулировать религию. Все, за что взялся перед этим, уже либо развалилось, либо зашло в хаос. Язык, война, религия, героизм, патриотизм, история, майдан, потеря территорий — первая линия общественного конфликта. Обнищание, преступность, так называемые реформы, репрессии, преследование за инакомыслие, люстрация, обыски, аресты, насилие, убийства, борьба с журналистами и бродячие бандформирования — вторая. Пафос, тупость, наглость, воровство и мародерство — третья линия. Отличная работа на Кремль, Петр Алексеевич”, — отметил Портнов.

    Пост Андрея Портнова в Facebook
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