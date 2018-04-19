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    Корнейчук: "поместная церковь от Порошенко", как и НАТО, пустой пиар

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    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (24)

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    Украинцам не следует отвлекаться на имитацию религиозной войны, которой власти прикроют очередное обворовывание народа, призывает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Президент Петр Порошенко на днях заявил, что Украина как никогда близка к созданию автокефальной поместной церкви.

    "На сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению в Украине собственной автокефальной поместной церкви", – сказал президент в ходе встречи с лидерами парламентских фракций относительно обращения к Вселенскому Патриарху.

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    Он добавил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томас относительно автокефалии Православной церкви в Украине, а также призывает Раду поддержать его.

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    Комментируя заявления Порошенко, политический аналитик Дмитрий Корнейчук отмечает, что уже начался "вой среди политиков и "политологов": Порошенко пытается начать религиозную войну своей идеей о создании независимой украинской церкви".

    "На самом деле это обычный пустой пиар. И на обращении к Вселенскому патриарху все и закончится. Никто не будет создавать поместную церковь в Украине без согласия РПЦ", – уверен эксперт.

    Это такой же не имеющий последствий пиар Порошенко, как и мифическое близкое вступление Украины в ЕС и НАТО, куда нас реально никто не примет, добавляет Корнейчук.

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    оэтому не надо подыгрывать политтехнологиям Банковой. И отвлекаться на имитацию религиозной войны, которой прикроют очередное обворовывание народа. Тем более, что Порошенко нынче старается максимально угодить Путину, обеспечив себе безопасность после весны 2019-го. После потери президентской власти. И ясное дело — никто не тронет УПЦ МП", – подытожил политаналитик.

    Facebook Дмитрия Корнейчука
    Комментарий Дмитрия Корнейчука о "церковной инициативе" Петра Порошенко
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