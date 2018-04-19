Корнейчук: "поместная церковь от Порошенко", как и НАТО, пустой пиар

РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко на днях заявил, что Украина как никогда близка к созданию автокефальной поместной церкви.

"На сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению в Украине собственной автокефальной поместной церкви", – сказал президент в ходе встречи с лидерами парламентских фракций относительно обращения к Вселенскому Патриарху.

Он добавил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томас относительно автокефалии Православной церкви в Украине, а также призывает Раду поддержать его.

Читайте также: Многострадальная Конституция: менять не переменять

Комментируя заявления Порошенко, политический аналитик Дмитрий Корнейчук отмечает, что уже начался "вой среди политиков и "политологов": Порошенко пытается начать религиозную войну своей идеей о создании независимой украинской церкви".

"На самом деле это обычный пустой пиар. И на обращении к Вселенскому патриарху все и закончится. Никто не будет создавать поместную церковь в Украине без согласия РПЦ", – уверен эксперт.

Это такой же не имеющий последствий пиар Порошенко, как и мифическое близкое вступление Украины в ЕС и НАТО, куда нас реально никто не примет, добавляет Корнейчук.

Читайте также: Лжеапостол Петр: соцсети о "церковной инициативе" Порошенко

"Поэтому не надо подыгрывать политтехнологиям Банковой. И отвлекаться на имитацию религиозной войны, которой прикроют очередное обворовывание народа. Тем более, что Порошенко нынче старается максимально угодить Путину, обеспечив себе безопасность после весны 2019-го. После потери президентской власти. И ясное дело — никто не тронет УПЦ МП", – подытожил политаналитик.