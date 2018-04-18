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    Саакашвили жестко прошелся по "церковной инициативе" Порошенко

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    По мнению скандального политика, со стороны украинского президента инициатива о создании в Украине поместной церкви - это "жалкий пиар" и "попытка создать видимость хорошей работы".
    Канал на Youtube ZIK

    Президент Петр Порошенко полностью провалил как внутреннюю, так и внешнюю политику, потому вынужден делать те или иные громкие заявления и занимается всем, кроме своих непосредственных обязанностей, в том числе церковными делами. Такое мнение высказал третий президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили.

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    Предоставлено Центром информации Украинской православной церкви
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    Во вторник, 17 апреля, президент Петр Порошенко в ходе встречи с главами парламентских фракций заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос относительно автокефалии православной церкви в Украине, а также призывает Верховную Раду поддержать его инициативу.

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    "Заявления Порошенко о единой поместной церкви в Украине — это полная ерунда. Это нужно было делать сразу после Майдана, когда он стал президентом. Зато сегодня Порошенко полностью провалил как внутреннюю, так и внешнюю политику, а потому вынужден делать те или иные громкие заявления и занимается всем, кроме своих непосредственных обязанностей президента", — заявил Саакашвили в эфире телеканала ZIK.

    По его мнению, со стороны украинского президента это "жалкий пиар" и "попытка создать видимость хорошей работы". При этом, подчеркнул Саакашвили, более насущными вопросами сегодня является благосостояние украинцев, система здравоохранения и образования, борьба с коррупцией и безопасность населения, "ведь по всем этим направлениям наблюдается существенное ухудшение".

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    Также высланный из Украины экс-президент Грузии высказал свое мнение о работе премьер-министра Владимира Гройсмана. 

    "По премьер-министру, то понятно, что этот человек является абсолютным продолжением президентских коррупционных схем и не имеет своей отдельной позиции. Когда его назначали премьером, было очевидно, что Порошенко полностью подчинил себе правления, а затем должен отвечать за все его провалы. За всю истории независимой Украины я не помню такого слабого премьера, как Гройсман, и это чувствуется на жизни украинских граждан. Поэтому в Украине нет премьера, а есть только пустой пиджак", — сказал Саакашвили, заявив, что у Гройсмана нет даже среднего образования

    Напомним, ранее Владимир Гройсман заявил, что не боится отставки. 

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