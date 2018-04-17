Разумков: лодка под названием "украинская власть" уже сильно качается

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Владимир Гройсман занимает премьерское кресло в Украине уже больше двух лет — главой Кабмина он стал 14 апреля 2016 года. Но это кресло, по слухам, сильно качается, причем раскачивают его в том числе в пропрезидентском Блоке Петра Порошенко — эта политсила и выдвинула Гройсмана на роль главы правительства.

В БПП даже озвучили основные претензии к премьеру Гройсману: недовыполнение доходной части бюджета за три месяца, отсутствие закона о пенсиях бывшим военнослужащим, а также ситуация с "зависшими" четырьмя министрами.

Но, опять же, по слухам, Гройсманом недоволен сам Порошенко — якобы премьер слишком рьяно строит собственную политическую карьеру, а не занимается предвыборной кампанией Порошенко на второй срок президентства.

На этом фоне странным выглядит решение комитета Верховной Рады по экономической политике перенести рассмотрение вопроса о ходе выполнения программы правительства с 18 апреля на 20 июня. Официальная причина — командировка в Вашингтон председателя комитета — Андрея Иванчука из "Народного фронта".

Впрочем, сам Гройсман назвал перенос слушаний отчета не политическим, а техническим решением, заявив, что "дата не имеет значения".

Глава правительства заверил, что не боится отставки и готов отчитаться о работе Кабинета министров в любое время.

Действительно ли Порошенко недоволен Гройсманом, будет ли администрация президента атаковать премьера, как это было с Арсением Яценюком, и насколько вероятна отставка нынешнего главы правительства — в интервью РИА Новости Украина рассказал политический эксперт, директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

УНИАН Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото

Действительно ли команда президента умышленно раскачивает кресло под Гройсманом?

— То, что кресло под Гройсманом качается, так качается вся лодка под названием "Власть". И все участники этого процесса так или иначе связаны.

Я далек от мысли, что их связывают идеологические узы или же общие интересы, но, скажем так, сложилась ситуация, когда они друзья без выбора, поневоле. Потому что при сегодняшнем раскладе поменять Гройсмана будет очень тяжело. Снять — да, поменять — нет. Потому что в Раде нет ни кандидатуры нового премьера, ни голосов под эту кандидатуру.

И получится такая ситуация: если будет "сбит" Гройсман, а такая вероятность, теоретически, конечно, имеет место быть, хотя я в нее верю слабо, мы получим временно исполняющего обязанности премьер-министра, всех министров, но на суть в позитивном смысле это не повлияет.

Президенту такой подарок под избирательную кампанию тоже нужен мало. Он потеряет последнего более-менее, хотя бы непубличного своего сторонника в лице Гройсмана.

А что означает перенос отчета? Власти не удастся "напасть" на Гройсмана по итогам его выступления?

— Отчет переносят, депутаты обещают, что, все-таки, он будет. Другой вопрос — когда это произойдет. Я не исключаю, что он будет и дальше переносится, но проводить его нужно будет. Особенно перед выборами, чтобы показать открытость власти и тому подобное.

Что будет после этого отчета — прогнозировать тяжело, потому что его отложили. Отговорка по поводу того, что это связано с отстуствием Иванчука, — не выдерживает никакой критики. Было бы желание, это можно было бы сделать раньше, теми силами, которые есть на сегодняшний момент.

Я думаю, что это больше связано с подготовительным этапом, с этапом торгов с выходом в осенний период. А осенний период — это, фактически, начало парламентской кампании и получение тех или иных экономических дивидендов для того чтобы качественно провести свою избирательную кампанию и закрепиться по тем или иным территориям и округам.

А насколько правдивы версии, что Гройсман ведет свою игру, все дальше дистанцируется от президента? Канал на Youtube Телеканал ICTV Гройсман пафосно заявил, что не боится отставки

— Владимир Борисович уже давно ведет свою автономную политическую игру. Это не значит, что она должна перманентно идти вразрез с позицией президента или кого-либо другого, в том числе участников коалиции. Но то, что он уже давно перестал быть "правой рукой" Порошенко, как его трактовали, когда он занимал пост премьер-министра — это да. Тогда это во многом соответствовало действительности.

У него есть и своя политическая сила, хотя она и не такая серьезная. У него есть свой рейтинг. Говорить о том, что он колоссальный — к сожалению для Гройсмана не приходится, но он есть. И в рамках последних событий он не очень-то уступает рейтингу президента (если основываться на последних социологических исследованиях).

Поэтому свою игру он играет, но выходить в самостоятельное политическое плаванье, я думаю, в ближайшем будущем Владимир Борисович не сможет и не будет. Потому что нет ни того политического, ни электорального веса, чтобы начинать полномасштабную самостоятельную кампанию.

Вы сказали, что нет кандидатур на премьера, но называют фамилии генпрокурора Луценко, главы СНБО Турчинова, первого вице-премьера Степана Кубива…

— Луценко пока еще не закончил реформу генеральной прокуратуры, которую обещал. И ему достаточно тяжело будет обосновать свой переход из этого здания в кабинет министров Украины.

А остальные кандидатуры, которые вы назвали, не дотягивают ни по своему личному весу сегодня, ни по уровню поддержки, которую могут получить в стенах парламента.

И это объективно опасная игра для президента, если он на это пойдет. У него сегодня не все даже решения принимаются, которые являются его инициативой. Иногда они игнорируются со стороны правящей коалиции. Если же пойдет и дальнейшая разбалансировка власти, последствия для Петра Алексеевича могут быть более чем серьезными.

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