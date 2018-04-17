Рудяков: Порошенко спровоцировал религиозную войну

Предоставлено Центром информации Украинской православной церкви

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко заявил, что намерен обратиться к вселенскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви, решение синода об этом может быть принято до 28 июля.

"Принял решение обратиться к вселенскому патриарху с просьбой о предоставлении томаса (разрешения — ред.) об автокефалии православной церкви на Украине. И просил бы вас, коллеги, чтобы и парламент поддержал это обращение, и сделал это как можно быстрее. Если будет решение парламента, обращение президента, церковных иерархов, передам вселенскому патриарху", — сказал президент во вторник на встрече с лидерами парламентских фракций.

По его словам, все епископы УПЦ КП уже поставили подписи под соответствующим обращением к вселенскому патриарху и президенту. Порошенко выразил надежду, что обращение также поддержит Рада. По его словам, другие церкви на Украине рассматривают вопрос о подписании под обращением о предоставлении томаса на автокефаль.

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"Основание для религиозной войны"

Если заявления Порошенко — правда, это будет бомба для Украины, огромной силы бомба. Такое мнение в комментарии РИА Новости Украина выразил политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"

"Потому что, во-первых, у нас по Конституции церковь отделена от государства. Поэтому если государство берется в эти вещи вмешиваться, то это противоречит Конституции. Во-вторых, государство берет на себя больше ответственности по каким-то собственно религиозным, церковным, в том числе формальным делам", — отметил эксперт.

Он предположил, что мы можем столкнуться с дезинформацией: "потому что понятно, что это теоретически возможно, но почему сейчас президент готов был бы пойти на этот шаг — это еще нужно перепроверять".

"Это шаг, который мог бы спровоцировать даже религиозную войну. А религиозные войны — самые жесткие, самые бескомпромиссные. Тем более, что как бы реально в основании, для канонических, неканонических оснований, для провозглашения украинской поместной церкви нет. Тем более, если это делает государственная структура", — убежден эксперт.

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"Решение — до 1030-летия Крещения Украины-Руси"

Напомним, президент Порошенко заявил, что решение синода вселенского патриарха о создании единой поместной автокефальной церкви в Украине может быть принято до 28 июля.

"Очень надеюсь, что это решение может быть принято до 1030-летия крещения Украины-Руси", — сказал он.

"Единая православная поместная церковь не станет государственной. Отделение церкви от государства будет дальше продолжать существовать. Все верующие имеют и будут иметь право свободно выбирать себе как конкретный храм, так и церковную юрисдикцию", — заявил Порошенко.

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