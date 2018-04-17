Прочь от Москвы. Порошенко обещает создать "свою" церковь

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко во вторник, 17 апреля, сообщил, что Украина как никогда близка к созданию автокефальной поместной церкви.

"На сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению в Украине собственной автокефальной поместной церкви", — сказал президент в ходе встречи с лидерами парламентских фракций относительно обращения к Вселенскому Патриарху.

Он добавил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томас относительно автокефалии Православной церкви в Украине, а также призывает Раду поддержать его.

"Я, как президент, принял решение обратиться к Вселенскому патриарху, к его святейшеству с просьбой о предоставлении томаса Украинской независимой, точнее, поместной автокефальной церкви", — заявил Порошенко.

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Соответствующее соглашение достигнуто в ходе переговоров Порошенко с вселенским патриархом Варфоломеем. Предполагается, что Поместную церковь сформируют из епископов разных конфессий. Патриарх Варфоломей одобрил создание единой украинской православной церкви.

"Это событие независимости Украины"

По словам Порошенко, Вселенский Патриарх Варфоломей I может признать Украинскую православную церковь Киевского патриархата канонической к 1030-летию Крещения Руси — до 28 июля.

"Хочу отметить что сразу после Пасхальной ночи я отбыл в Стамбул и кроме светских встреч с Эрдоганом (президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом — Авт.) у меня был встреча с его Святейшеством патриархом Варфоломеем и членами Синода. Мы провели более 7 часов. Я поставил вопрос о признании Украинской автокефальной церкви. Сегодня Украина как никогда близка к созданию собственной автокефальной поместной церкви. Это следует не только из позиции Патриарха, но и членов Синода", — заявил гарант.

Однако, по его словам, он еще не может открыть все детали встречи.

Порошенко убежден, что это — не церковное событие, это "событие независимости Украины — независимая Украина, должна иметь свою православную церковь, административно независимую от Москвы".

Ранее в сентябре 2017 года Порошенко исключил возможность запрета деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата. В частности, в ежегодном послании Раде он заявил, что признание автокефалии украинской православной церкви, на которое рассчитывает Киев, не означает появления в стране так называемой государственной церкви.

Порошенко также исключил запрет деятельности других православных конфессий, заявив, что "никто не имеет права лишить украинцев права на собственную церковь".

Мнения

Комментируя заявления Порошенко, политолог Алексей Якубин иронично задается вопросами: А где в Конституции записано, что президент создает церкви или религиозные организации? За это мы ему платим зарплату?

"Вот у нас много говорят о борьбе с коррупцией. Так ее первое правило — чиновники должны строго придерживаться своих полномочий. Тем более записанных в конституции. Где у нас записано, что президент создает церкви или религиозные организации? За это мы ему платим зарплату? Нет и еще раз нет", — пишет Якубин у себя в Facebook.

В то же время политэксперт Николай Спиридонов напомнил, что 35-я статья Конституции прямо гласит: "церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства".

"Что-то Петра Порошенко резко потянуло в церковные дела. Прямо как одного из его предшественников — Виктора Ющенко. Интересно, читал ли Порошенко 35-ю статью Конституции, согласно которой, "Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства"?

По идее, должен был читать, так как согласно официальной биографии Петр Алексеевич является кандидатом юридических наук", — подчеркивает Спиридонов у себя в Facebook.

Если заявления Порошенко — правда, это будет бомба для Украины. Такое мнение в комментарии РИА Новости Украина выразил политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

"Потому что, во-первых, у нас по Конституции церковь отделена от государства. Поэтому если государство берется в эти вещи вмешиваться, то это противоречит Конституции. Во-вторых, государство берет на себя больше ответственности по каким-то собственно религиозным, церковным, в том числе формальным делам", — отметил эксперт.

Он предположил, что мы можем столкнуться с дезинформацией: "потому что понятно, что это теоретически возможно, но почему сейчас президент готов был бы пойти на этот шаг — это еще нужно перепроверять".

"Это шаг, который мог бы спровоцировать даже религиозную войну. А религиозные войны — самые жесткие, самые бескомпромиссные. Тем более, что как бы реально в основании, для канонических, неканонических оснований, для провозглашения украинской поместной церкви нет. Тем более, если это делает государственная структура", — убежден эксперт.

История украинских церквей

Как известно, в Украине действует Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), входящая в состав Русской православной церкви. В нее входят около 12 тыс. общин, ее прихожанами себя считают 70% православных украинцев.

Кроме того, в 1992 году была создана Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), которую не признает ни одна из канонических православных церквей.

Украинские власти стремятся объединить УПЦ МП с УПЦ КП. За последние годы Украинская православная церковь Московского патриархата потеряла 40 храмов, которые перешли в подчинение Киевского патриархата.

По материалам из открытых источников интернет