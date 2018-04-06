В Украине идет прикрываемая на всех уровнях кампания против УПЦ - эксперт

В стране продолжается процесс атаки на Украинскую православную церковь, заявил директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

"В том, что это кампания, у меня нет сомнений. Может, это работа направляется и регулируется не из одного центра, но это целенаправленная кампания со своими целями", – заявил Рудяков в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Активисты-радикалы захватывают храмы, оскорбляют чувства верующих, гробят имущество, фактически УПЦ лишена даже права защищаться, говорит эксперт.

"Никакие аргументы не воспринимаются. Параллельно идет очень солидный процесс теоретического обоснования, … "почему УПЦ плоха", почему для нас лучше, в Украине поместная церковь, даже при участии греко-католиков, чем УПЦ. Технологически очень хорошо обеспечиваемая, прикрываемая на всех уровнях кампания, защищаться в которой УПЦ крайне трудно", – подчеркнул Рудяков, добавив, что эта ситуация очень напряженная и таит в себе много угроз.

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