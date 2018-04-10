Идет полноценная атака части элит Украины на церковь - Бортник

"Эта тема будет развиваться, так же, как вся гуманитарная проблематика – язык, история, – будет развиваться до выборов. Будет использоваться как элемент разделения общества и манипулирования общественным мнением. Это неизбежно. Это элементы разрушения Украины", – заявил Бортник в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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Директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков также заявлял, что в стране продолжается процесс атаки на Украинскую православную церковь.