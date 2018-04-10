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    Идет полноценная атака части элит Украины на церковь - Бортник

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    Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены? (70)

    (обновлено: )53
    Директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник констатировал "полноценную атаку со стороны государства или части элит, которые сегодня являются государственными чиновниками, на церковь".
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Эта тема будет развиваться, так же, как вся гуманитарная проблематика – язык, история, – будет развиваться до выборов. Будет использоваться как элемент разделения общества и манипулирования общественным мнением. Это неизбежно. Это элементы разрушения Украины", – заявил Бортник в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина

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    Директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков также заявлял, что в стране продолжается процесс атаки на Украинскую православную церковь.

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