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    Киев

    В центре Киева горел деревянный храм УПЦ МП

    (обновлено: )11211
    Прибывшие на место пожарные подключились к водяным гидрантам детского садика, который расположен по соседству с храмом на улице Жилянской, и в течении 15 минут ликвидировали возгорание.
    Пожар в деревянном храме в центре Киева
    Информатор

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В ночь на пятницу на улице Жилянской в Киеве горел деревянный храм. В результате пожара никто не пострадал, возгорание удалось ликвидировать в течение 15 минут. 

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    Пожар начался около 00.30 с задней стороны храма, горели строительные материалы, далее огонь перекинулся на фасад здания,сообщает "Информатор".

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    "Храм Ерусалимской иконы Божьей Матери (УПЦ Московского патриархата — Ред.) построен полностью из дерева, расположен он на территории академии эстрадного и циркового искусств, по улице Жилянской, 88. Возгорание заметил охранник академии и вызвал наряд ГСЧС", — говорится в сообщении.

    Прибывшие на место пожарные подключились к водяным гидрантам детского садика, который расположен по соседству с храмом, и в течении 15 минут ликвидировали возгорание.

    Информатор
    Пожар в деревянном храме в центре Киева

    На месте происшествия работало две единицы техники, в результате пожара ни кто не пострадал.

    По словам священника храма, причиной возгорания "мог быть чей-то окурок, брошенный со стороны детского садика на деревянные материалы". Однако охранник детского сада утверждает, что не видел посторонних на своей территории.

    Информатор
    Пожар в деревянном храме в центре Киева

    Причины инцидента будет выяснять следственно-оперативная группа.

    Напомним, сегодня православные верующие встречают Великую пятницу — самый скорбный день в году. 

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