В Киеве подожгли храм УПЦ МП

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Неизвестные подожгли строение на территории храма Украинской православной церкви Московского патриархата в Шевченковском районе Киева в историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр", сообщил в среду центр информации УПЦ МП.

"В ночь на 14 марта неизвестные совершили поджог строения, которое используется для хранения дров, на территории храма УПЦ. Нанесенный ущерб составляет приблизительно 3 тысячи гривен (около 6,5 тысячи рублей — Ред.). Сгорел стройматериал и крыша постройки", — говорится в сообщении центра на странице в Facebook.

Настоятель храма, протоиерей Сергий Темник сообщил, что "поджог был совершен с помощью горючей смеси, а поджигателей интересовал именно храм". Пожар удалось ликвидировать своими силами.

В настоящее время в Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь. При этом УПЦ МП неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.