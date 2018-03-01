В храме УПЦ МП устроили погром и украли древние иконы

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Неизвестные в ночь на среду украли древние иконы из храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Клиновое Кировоградской области, сообщила в четверг пресс-служба Украинской православной церкви Московского патриархата.

Согласно сообщению, злоумышленники выбили двери храма, повредили его алтарную часть, а также украли две древние святыни.

"Преступники вынесли из церкви две местные древние святыни: икону святого великомученика Пантелеймона и икону Пресвятой Богородицы, которые представляют собой большую ценность для жителей села. Они были привезены со святой горы Афон, им около трехсот лет", — сообщает пресс-служба УПЦ МП.

news.church.ua Храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Клиновое Кировоградской области

В настоящее время в Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь. УПЦ МП неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.