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    Комиссия Киевсовета поддержала снос часовни УПЦ МП

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    (обновлено: )12404
    Комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования пришла к выводу, что часовня на территории Национального музея истории Украины установлена незаконно.
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    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования в пятницу поддержала петицию о сносе часовни УПЦ МП на территории Национального музея истории Украины.

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    "Комиссия поддерживает петицию и поручает исполнительному органу осуществить все необходимые и достаточные юридические, правовые действия, чтобы выполнить требования петиции", — сказал "Укринформу" депутат Киевсовета Александр Харченко.

    Комиссия также рекомендовала городскому голове поддержать соответствующую петицию.

    "Предлагаем аппарату КГГА в случае установления факта незаконного размещения сооружения часовни Украинской православной церкви Московского патриархата на территории Национального музея истории Украины рекомендовать Киевскому городскому голове поддержать электронную петицию №6972 и поручить структурным подразделениям КГГА принять все предусмотренные действующим законодательством меры, направленные на устранение выявленных нарушений в кратчайший срок", — заявил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства  Александр Мищенко.

    По словам автора петиции Вячеслава Толпиги, данный земельный участок принадлежит громаде Киева и был передан в постоянное пользование Национальному музею истории Украины для сохранения этого памятника без изменения целевого назначения.

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