УПЦ обвинила представителей УГКЦ в захвате храма в Коломые

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. В Украинской православной церкви (Московского патриархата) заявляют о захвате представителями Украинской греко-католической церкви Благовещенского храма в Коломые. Сообщение о происшествии опубликовано синодальным информационно-просветительским отделом УПЦ МП.

Как отмечается, 17 октября 2017 года представители УГКЦ срезали замки в Свято-Благовещенском храме в Коломые, и на следующий день там прошла служба греко-католической церкви.

При этом ранее Ивано-Франковский окружной административный суд установил факт законности пользования религиозной общины УПЦ Благовещенским храмом, а действия сотрудников правоохранительных органов, опломбировавших здание, незаконными. В связи с этим в УПЦ действия представителей УГКЦ называют незаконными и обвиняют захватчиков в пренебрежении законом.

В УПЦ напоминают, что попытка захвата храма общиной УГКЦ предпринималась и ранее, а именно 4 июня, после этого здание опломбировали.

Ранее сообщалось, что в УПЦ МП выступили за отмену обязательной перерегистрации религиозных организаций.