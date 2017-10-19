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    Общество

    УПЦ обвинила представителей УГКЦ в захвате храма в Коломые

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    По данным УПЦ, представители УГКЦ срезали замки в Свято-Благовещенском храме в Коломые, и на следующий день там прошла служба греко-католической церкви.
    Благовещенский храм в Коломые
    news.church.ua

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. В Украинской православной церкви (Московского патриархата) заявляют о захвате представителями Украинской греко-католической церкви Благовещенского храма в Коломые. Сообщение о происшествии опубликовано синодальным информационно-просветительским отделом УПЦ МП.

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    mitropolia.kiev.ua
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    Как отмечается, 17 октября 2017 года представители УГКЦ срезали замки в Свято-Благовещенском храме в Коломые, и на следующий день там прошла служба греко-католической церкви.

    При этом ранее Ивано-Франковский окружной административный суд установил факт законности пользования религиозной общины УПЦ Благовещенским храмом, а действия сотрудников правоохранительных органов, опломбировавших здание, незаконными. В связи с этим в УПЦ действия представителей УГКЦ называют незаконными и обвиняют захватчиков в пренебрежении законом.

    В УПЦ напоминают, что попытка захвата храма общиной УГКЦ предпринималась и ранее, а именно 4 июня, после этого здание опломбировали.

    Ранее сообщалось, что в УПЦ МП выступили за отмену обязательной перерегистрации религиозных организаций. 

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