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    Культура

    Минкульт о переносе часовни УПЦ МП: сделаем цивилизованно

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    Как отметил министр культуры Украины Евгений Нищук, городское благоустройство или КГГА абсолютно цивилизованно должно перенести эти объекты малой формы.
    Министерство Культуры Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Министерство культуры Украины будет сопровождать иск Национального музея истории Украины о незаконном установлении часовни Десятинного мужского монастыря Пресвятой Богородицы Украинской православной церкви Московского патриархата на территории музея в центре Киева.

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    Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук.

    "Очевидным является факт незаконного установления этих сооружений… Мы сейчас будем сопровождать иск, его по закону как субъект хозяйственного права должен подавать Национальный музей истории", — цитирует "24 канал" Нищука.

    Министр напомнил, что часовня находится на территории Национального музея истории Украины.

    "Затем городское благоустройство или КГГА абсолютно цивилизованно должно перенести эти объекты малой формы, незаконно установленные в то место, где будет согласовано КГГА", — добавил он.

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    Храм у Десятинного монастыря в Киеве

    Ранее сообщалось, что киевский городской голова Виталий Кличко поручил постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, а также профильному заместителю председателя КГГА и исполнительному органу Киевсовета (КГГА) рассмотреть электронную петицию о сносе "незаконной часовни УПЦ МП-Десятинного мужского монастыря на территории Нацмузея истории Украины".

    В минувшую субботу в Киеве прошел митинг с требованием снести часовню УПЦ МП (храм Десятинного монастыря), которая расположена у фундамента первого каменного храма на Руси — Десятинной церкви. Митингующие настаивали, что это сооружение стоит там незаконно, а территория принадлежит Киевскому музею истории.

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