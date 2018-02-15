Минкульт обязал музей истории подать иск в суд из-за часовни УПЦ МП

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Министерство культуры Украины обязало Национальный музей истории подать иск в суд из-за часовни Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Киеве, заявил в четверг министр культуры Евгений Нищук.

Ранее в Киеве прошел митинг с требованием снести часовню УПЦ МП, которая расположена у фундамента первого каменного храма на Руси — Десятинной церкви. Митингующие настаивали, что эта территория принадлежит музею истории. Позже комиссия Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования поддержала петицию о сносе часовни Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

По словам министра, часовня УПЦ МП была возведена незаконным способом. Нищук заявил, что сначала на том месте установили малую архитектурную форму из ткани, которая потом стала полноценным зданием и находится на исторической территории с фундаментом Десятинной церкви, охранной зоны объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Единственным законным пользователем земельного участка, о котором идет речь, является Национальный музей истории Украины. И их законные права нарушены. Именно поэтому министерство культуры обязало музей – как единственного законного землепользователя – предъявить соответствующий судебный иск… Ее не обязательно разбивать, зато можно спокойно перевезти в другое место, где она никому не будет мешать", — заявил министр в четверг в интервью агентству "Укринформ".

Представители Украинской православной церкви Московского патриархата за три дня собрали 12 тысяч подписей под обращением к мэру Киева Виталию Кличко, в котором они просят обеспечить им право собственности на эту часовню.