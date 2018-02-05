Минкульт будет судиться из-за часовни УПЦ МП в историческом центре Киева

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КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Часовня возле фундамента Десятинной церкви в Киеве возведена так незаконно, Министерство культуры Украины готовит соответствующие судебные иски, сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве часовню УПЦ (МП) признали малой архитектурной формой и заявили, что она незаконно находится на территории Национального музея истории Украины.

"Единственным законным пользователем земельного участка по состоянию на сегодня есть Национальный музей истории Украины. Законные права НМИУ, как землепользователя, нарушены противоправными действиями религиозной общины УПЦ", — отмечают в Минкульте.

В ведомстве заявляют, что в соответствии с п.2.1 Устава, НМИУ является юридическим лицом, а согласно п.2.6 Устава Музей имеет право быть истцом в суде.

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Министерство поручило безотлагательно принять меры "по устранению препятствий для пользования земельным участком", "в частности, путем предъявления соответствующих судебных исков".

Минкульт примет участие в рассмотрении дела и повторно направит в правоохранительные органы обращения, направленные на защиту памятника национального значения "Город Владимира — Детинец древнего Киева с фундаментом Десятинной церкви.

Напомним, 25 января полиция задержала двух мужчин за попытку поджога часовни близ фундамента Десятинной церкви. Следственный отдел Шевченковского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК. Оба задержанных были арестованы.

Позже, 3 февраля, митингующие провели акцию с требованием снести часовню УПЦ МП (храм Десятинного монастыря), которая расположена у фундамента Десятинной церкви. Активисты настаивают, что это сооружение стоит там незаконно. В КГГА также назвали указанный объекс "самостроем".

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В понедельник, 5 февраля,Апелляционный суд Киева отпустил на поруки народных депутатов архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка, подозреваемых в поджоге часовни.