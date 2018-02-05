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    Минкульт будет судиться из-за часовни УПЦ МП в историческом центре Киева

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    Националистический радикализм крепчает (165)

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    В Министерстве культуры часовню близ фундамента Десятинной церкви признали малой архитектурной формой и заявили, что она незаконно находится на территории Национального музея истории Украины.
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    facebook.com/c14news

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Часовня возле фундамента Десятинной церкви в Киеве возведена так незаконно, Министерство культуры Украины готовит соответствующие судебные иски, сообщает пресс-служба ведомства.

    В министерстве часовню УПЦ (МП) признали малой архитектурной формой и заявили, что она незаконно находится на территории Национального музея истории Украины.

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    "Единственным законным пользователем земельного участка по состоянию на сегодня есть Национальный музей истории Украины. Законные права НМИУ, как землепользователя, нарушены противоправными действиями религиозной общины УПЦ", — отмечают в Минкульте.

    В ведомстве заявляют, что в соответствии с п.2.1 Устава, НМИУ является юридическим лицом, а согласно п.2.6 Устава Музей имеет право быть истцом в суде.

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    Министерство поручило безотлагательно принять меры "по устранению препятствий для пользования земельным участком", "в частности, путем предъявления соответствующих судебных исков".

    Минкульт примет участие в рассмотрении дела и повторно направит в правоохранительные органы обращения, направленные на защиту памятника национального значения "Город Владимира — Детинец древнего Киева с фундаментом Десятинной церкви.

    Напомним, 25 января полиция задержала двух мужчин за попытку поджога часовни близ фундамента Десятинной церкви. Следственный отдел Шевченковского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК. Оба задержанных были арестованы. 

    Позже, 3 февраля, митингующие провели акцию с требованием снести часовню УПЦ МП (храм Десятинного монастыря), которая расположена у фундамента Десятинной церкви. Активисты настаивают, что это сооружение стоит там незаконно. В КГГА также назвали указанный объекс "самостроем". 

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    В понедельник, 5 февраля,Апелляционный суд Киева отпустил на поруки народных депутатов архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка, подозреваемых в поджоге часовни. 

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