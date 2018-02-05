Киевлян, которые подожгли здание УПЦ МП, отпустили на поруки нардепов

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева отпустил на поруки около десяти народных депутатов архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка, подозреваемых в поджоге самостроя УПЦ Московского патриархата в центре Киева. Такие решения судьи вынесли 5 февраля.

"Апелляционную жалобу защитника Горбаня удовлетворить, решение суда о мере пресечения отменить. Применить в отношении подозреваемого Горбаня меру пресечения в виде личного поручительства депутатов Ильенко, Левуса, Барны, Луценко и других", — сказал судья Игорь Паленик.

Суд также обязал Горбаня не отлучаться из Киева без разрешения прокурора или следователя и сдать паспорта для выезда за границу.

Постановление вступает в силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.

Как сообщает "Радио Свобода" из зала суда, Горбань не присутствовал на заседании, а находился в Лукьяновском СИЗО и включался по скайпу.

Часть депутатов после провозглашения решения суда поехали в СИЗО, чтобы забрать Горбаня.

Позже аналогичное решение судья Валерий Лашевич вынес и в отношении Шемотюка.

Шемотюк также не присутствовал на заседании, а включался по скайпу из СИЗО. Рассмотрение апелляции Горбаня было запланировано на 10:30, Шемотюко – на 13:40.

Однако, как сообщил нардеп Олег Барна в Facebook, заседание перенесли на 13:45 в связи с тем, что из суда первой инстанции вовремя не доставили документы по этому делу.

На судах присутствовали десятки активистов различных организаций.

Как сообщалось ранее, 3 февраля митингующие требовали снести часовню УПЦ МП (храм Десятинного монастыря), которая расположена у фундамента Десятинной церкви. Активисты настаивают, что это сооружение стоит там незаконно, а территория принадлежит Киевскому музею истории. Киевские власти ранее обещали снести все незаконные постройки в этом месте (там расположены строительные вагончики), за исключением здания УПЦ МП, поскольку для его сноса необходимо решение суда. Прокуратура уже пообещала подать иск в интересах общины Киева. Накануне митинга храм пытались поджечь, подозреваемые арестованы.Акт