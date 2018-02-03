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    Киев

    Генпрокуратура заступится за поджигателей здания УПЦ МП в Киеве

    Тема:

    Националистический радикализм крепчает (157)

    (обновлено: )499021
    Как заявила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, прокуратура города Киева будет в апелляции отстаивать последовательную позицию и будет просить смягчения меры пресечения двум киевлянам.
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    facebook.com/c14news

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура будет настаивать на смягчении меры пресечения поджигателям Десятинного монастыря Александру Горбаню и Алексею Шемотюку, которых суд оставил под стражей на 2 месяца.  Об этом на Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

    Ситуация у Десятинного монастыря. Видео
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    Ситуация возле Десятинного монастыря в Киеве. Онлайн

    "Прокуратура города Киева будет в апелляции отстаивать последовательную позицию и будет просить смягчения меры пресечения двум киевлянам, которые подозреваются в поджоге незаконно построенного здания Десятинного монастыря УПЦ МП", — написала она.

    Сарган отметила, что генпрокурор Юрий Луценко уже имел встречу с депутатами, которые готовы взять на поруки подозреваемых.

    Также пресс-секретарь Луценко добавила, что в понедельник будут поданы требования в виде иска о защите интересов территориальной общины от незаконной застройки в виде часовни УПЦ МП.

    Ранее сообщалось, что петиция с требованием снести сооружение УПЦ Московского патриархата, расположенное возле Десятинной церкви в центре Киева, набрала необходимое количество голосов.

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