Генпрокуратура заступится за поджигателей здания УПЦ МП в Киеве

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КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура будет настаивать на смягчении меры пресечения поджигателям Десятинного монастыря Александру Горбаню и Алексею Шемотюку, которых суд оставил под стражей на 2 месяца. Об этом на Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Прокуратура города Киева будет в апелляции отстаивать последовательную позицию и будет просить смягчения меры пресечения двум киевлянам, которые подозреваются в поджоге незаконно построенного здания Десятинного монастыря УПЦ МП", — написала она.

Сарган отметила, что генпрокурор Юрий Луценко уже имел встречу с депутатами, которые готовы взять на поруки подозреваемых.

Также пресс-секретарь Луценко добавила, что в понедельник будут поданы требования в виде иска о защите интересов территориальной общины от незаконной застройки в виде часовни УПЦ МП.

Ранее сообщалось, что петиция с требованием снести сооружение УПЦ Московского патриархата, расположенное возле Десятинной церкви в центре Киева, набрала необходимое количество голосов.