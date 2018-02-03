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    Атака на УПЦ: православные отстояли Десятинный храм

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    Националистический радикализм крепчает (162)

    (обновлено: )1899193
    Национал-радикалы требуют снести Десятинный монастырь УПЦ в Киеве, считая его незаконной постройкой. В УПЦ заявляют, что храм построен на законных основаниях. В субботу провели молебен в защиту храма.
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция с требованием снести часовню УПЦ МП в Киеве

    Накалённая обстановка была в субботу вокруг Владимиро-Ольгинского храма Десятинного мужского монастыря УПЦ в Киеве. Активисты из организации С14 заранее объявили о намерении провести здесь акцию с требованием снести незаконную, по их мнению, постройку.

    Ранее радикалы уже совершили нападение на Десятинный монастырь, попытавшись его поджечь. Два человека тогда были задержаны.

    Шевченковский райсуд Киева в конце января 2017 года арестовал Алексея Шемотюка и Александра Горбаня на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 2,2 млн гривен. Они оба подозреваются в попытке поджечь Десятинный монастырь УПЦ.

    Радикалы заявили, что арестованные — «архитекторы». В их поддержку в С14 решили провести акцию, о чем сообщили на своей странице в соцсети.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве

    На митинге у Десятинного монастыря скрутили мужчину
    "Украинская правда" в facebook
    Пятеро на одного. На митинге у Десятинного монастыря скрутили мужчину
    Православные оказались готовы к противостоянию. Ранее в Десятинном монастыре Рождества Пресвятой Богородицы заявили, что 3 февраля под видом мирной акции "раскольники и язычники при поддержке радикальных группировок, подстрекаемых отдельными народными депутатами" готовят "силовой захват" храма.

    «В связи с этим братия Десятинного монастыря призывает всех на молебен, чтобы стать на защиту Альма Матери Церквей Киевской Руси — Десятинного храма», — говорится в сообщении.

    Этот призыв быстро распространилось среди верующих. Сотни людей пришли утром в субботу к храму на молебен, чтобы не допустить нападения на храм.  

    Через несколько часов свою акцию начали национал-радикалы из С14, к ним присоединились представители «Правого сектора» и «Свободы». Принесли плакаты с требованием «свободы архитекторам» и с угрозами в адрес «москалей»…

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве

    Между активистами и верующими не раз возникали словесные перепалки. Представители радикальных организаций выкрикивали лозунги, оскорбления в адрес прихожан УПЦ, включали гимн… Верующие молились.

    Радикалы позднее заявили, что они вышли победителями в этих «дискуссиях».

    «Уничтожили фактажем. Стояли и слушали. Все попытки оппонировать сразу заканчивались неудачей», — читаем на странице С14 в Facebook.

    Впрочем, как сообщил РИА Новости Украина один из прихожан, люди пришли «не ради споров». По его словам, спорить с националистами просто «было не о чем».

    Вокруг дежурили усиленные наряды полиции и Нацгвардии. Стычек удалось избежать (если не считать отдельных мелких инцидентов).

    Дмитрий Козионов в facebook
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве

    «Возле Десятинного монастыря сегодня собрались тысячи прихожан. Бесы бессильны…» — прокомментировал ситуацию политолог Михаил Павлив в своём блоге.

    Не приходится сомневаться в том, что радикалы предпримут новые попытки снести храм. Ранее на сайте Киевсовета была зарегистрирована петиция с требованием снести сооружение УПЦ, расположенное возле Десятинной церкви. Петиция набрала необходимое количество голосов. 

    На митинге у Десятинной церкви избили скандально известного националиста
    скриншот
    На митинге у Десятинной церкви избили скандально известного националиста

    На стороне националистов выступает государство. Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила на своей странице в соцсети, что прокуратура Киева займется «незаконной застройкой» возле фундамента Десятинной церкви, уже в понедельник «будут сформированы исковые требования по поводу защиты территориальной громады и города Киева»…

    Кроме того, по её словам, прокуратура в апелляции будет просить о смягчении меры пресечения для подозреваемых в поджоге «незаконно построенного здания Десятинного монастыря УПЦ КП».

    В КГГА постройку УПЦ признали незаконной и обещают её демонтировать.  

    Смотрите также: Ситуация возле Десятинного монастыря в Киеве

    Отметим, накануне во Львове горел храм святого князя Владимира Украинской православной церкви. Ранее (в январе 2017 года) этот храм блокировали национал-радикалы. Во Львовской епархии считают, что пожар возник в результате поджога. В ГСЧС сообщили, что причины возгорания устанавливаются.

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