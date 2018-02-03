Атака на УПЦ: православные отстояли Десятинный храм

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина РИА Новости Украина Евгений Котенко Акция с требованием снести часовню УПЦ МП в Киеве

Накалённая обстановка была в субботу вокруг Владимиро-Ольгинского храма Десятинного мужского монастыря УПЦ в Киеве. Активисты из организации С14 заранее объявили о намерении провести здесь акцию с требованием снести незаконную, по их мнению, постройку.

Ранее радикалы уже совершили нападение на Десятинный монастырь, попытавшись его поджечь. Два человека тогда были задержаны.

Шевченковский райсуд Киева в конце января 2017 года арестовал Алексея Шемотюка и Александра Горбаня на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 2,2 млн гривен. Они оба подозреваются в попытке поджечь Десятинный монастырь УПЦ.

Радикалы заявили, что арестованные — «архитекторы». В их поддержку в С14 решили провести акцию, о чем сообщили на своей странице в соцсети.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве

Православные оказались готовы к противостоянию. Ранее в Десятинном монастыре Рождества Пресвятой Богородицы заявили, что 3 февраля под видом мирной акции "раскольники и язычники при поддержке радикальных группировок, подстрекаемых отдельными народными депутатами" готовят "силовой захват" храма.

«В связи с этим братия Десятинного монастыря призывает всех на молебен, чтобы стать на защиту Альма Матери Церквей Киевской Руси — Десятинного храма», — говорится в сообщении.

Этот призыв быстро распространилось среди верующих. Сотни людей пришли утром в субботу к храму на молебен, чтобы не допустить нападения на храм.

Через несколько часов свою акцию начали национал-радикалы из С14, к ним присоединились представители «Правого сектора» и «Свободы». Принесли плакаты с требованием «свободы архитекторам» и с угрозами в адрес «москалей»…

РИА Новости Украина Евгений Котенко Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве

Между активистами и верующими не раз возникали словесные перепалки. Представители радикальных организаций выкрикивали лозунги, оскорбления в адрес прихожан УПЦ, включали гимн… Верующие молились.

Радикалы позднее заявили, что они вышли победителями в этих «дискуссиях».

«Уничтожили фактажем. Стояли и слушали. Все попытки оппонировать сразу заканчивались неудачей», — читаем на странице С14 в Facebook.

Впрочем, как сообщил РИА Новости Украина один из прихожан, люди пришли «не ради споров». По его словам, спорить с националистами просто «было не о чем».

Вокруг дежурили усиленные наряды полиции и Нацгвардии. Стычек удалось избежать (если не считать отдельных мелких инцидентов).

Дмитрий Козионов в facebook Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве

«Возле Десятинного монастыря сегодня собрались тысячи прихожан. Бесы бессильны…» — прокомментировал ситуацию политолог Михаил Павлив в своём блоге.

Не приходится сомневаться в том, что радикалы предпримут новые попытки снести храм. Ранее на сайте Киевсовета была зарегистрирована петиция с требованием снести сооружение УПЦ, расположенное возле Десятинной церкви. Петиция набрала необходимое количество голосов.

На стороне националистов выступает государство. Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила на своей странице в соцсети, что прокуратура Киева займется «незаконной застройкой» возле фундамента Десятинной церкви, уже в понедельник «будут сформированы исковые требования по поводу защиты территориальной громады и города Киева»…

Кроме того, по её словам, прокуратура в апелляции будет просить о смягчении меры пресечения для подозреваемых в поджоге «незаконно построенного здания Десятинного монастыря УПЦ КП».

В КГГА постройку УПЦ признали незаконной и обещают её демонтировать.

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Отметим, накануне во Львове горел храм святого князя Владимира Украинской православной церкви. Ранее (в январе 2017 года) этот храм блокировали национал-радикалы. Во Львовской епархии считают, что пожар возник в результате поджога. В ГСЧС сообщили, что причины возгорания устанавливаются.