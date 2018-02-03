Акция с требованием снести часовню УПЦ МП в Киеве

Акция с требованием снести часовню Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которая стоит возле фундамента Десятинной церкви, проходит в субботу в Киеве, передает "Украинская правда".

Сообщается, что в целом возле часовни собралось более 200 человек, это представители националистической организации "СИЧ" и киевляне, которые выступают против существования здания УПЦ МП. Участники акции время от времени скандируют "Долой ФСБ! Долой преступников!", "Долой московского попа!".

По данным издания, также на месте присутствуют люди, которые пришли в храм УПЦ МП на субботнюю литургию, и стоят рядом с часовней, держа в руках иконы.

Для предотвращения столкновений возле часовни территорию патрулируют полицейские, на прилегающих улицах дежурят шесть автобусов с Нацгвардией. Между сторонами периодически возникает толкотня и словесные перепалки, их разнимают правоохранители, сообщает издание.

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В самом храме — Десятинном монастыре Рождества Пресвятой Богородицы — ранее заявили, что 3 февраля под видом мирной акции "раскольники и язычники при поддержке радикальных группировок, подстрекаемых отдельными народными депутатами" готовится "силовой захват" храма.

Ранее сообщалось, что петиция с требованием снести сооружение УПЦ Московского патриархата, расположенное возле Десятинной церкви в центре Киева, набрала необходимое количество голосов.

Также ранее произошла попытка поджога этого сооружения церкви, двое подозреваемых арестованы.