наверх
03.02.201818:03
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Акция с требованием снести часовню УПЦ МП в Киеве

    Тема:

    Националистический радикализм крепчает (158)

    (обновлено: )659116
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    Дмитрий Корчинский у Десятинного монастыря в Киеве
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    Игорь Мирошниченко (слева) у Десятинного монастыря в Киеве
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    Дмитрий Козионов в facebook
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дмитрий Корчинский у Десятинного монастыря в Киеве
    Дмитрий Корчинский у Десятинного монастыря в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Игорь Мирошниченко (слева) у Десятинного монастыря в Киеве
    Игорь Мирошниченко (слева) у Десятинного монастыря в Киеве
    Дмитрий Козионов в facebook

    Рекомендуем

    Екатерина КобаКакие котики? Белорусская блондинка растопит любое сердце мужчины12:15 03.02.2018
    Аллана БутМужчинам на заметку! Роскошная модель показывает все, о чем только можно мечтать09:58 03.02.2018
    Алена ЕсиповаИзящная красотка из Калининграда удивляет не только губами08:31 03.02.2018
    В Одессе родители непривитых школьников требовали пустить их детей за парты: «Эпидемии нет!»"Эпидемии нет!". В Одессе протестовали родители непривитых школьников17:36 02.02.2018
    Легендарные каналы Венеции высыхают из-за аномальной погодыЗимняя засуха. В Венеции высохли легендарные каналы17:18 02.02.2018
    Нoвый тpeнд из Япoнии — мини-бeльe для жeнщинНoвый тpeнд из Япoнии — мини-бeльe для жeнщин15:04 02.02.2018
    Церемония прощания с Леонидом КаденюкомВ Киеве прощаются с первым космонавтом Украины Леонидом Каденюком13:20 02.02.2018
    Запорожье: акция Полка Победы, посвященная Сталинградской битвеЗапорожье: в годовщину Сталинградской битвы под ноги пенсионерам вылили кровь12:41 02.02.2018
    Голые ангелы Victoria's Secret на пляже"Ангелы" Victoria's Secret разделись на пляже11:06 02.02.2018
    Все фотоленты
    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве

    Акция с требованием снести часовню Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которая стоит возле фундамента Десятинной церкви, проходит в субботу в Киеве, передает "Украинская правда".

    Флаг Украины и герб России
    Думская.net
    Русофобия: никогда больше всегда

    Сообщается, что в целом возле часовни собралось более 200 человек, это представители националистической организации "СИЧ" и киевляне, которые выступают против существования здания УПЦ МП. Участники акции время от времени скандируют "Долой ФСБ! Долой преступников!", "Долой московского попа!".

    По данным издания, также на месте присутствуют люди, которые пришли в храм УПЦ МП на субботнюю литургию, и стоят рядом с часовней, держа в руках иконы.

    Для предотвращения столкновений возле часовни территорию патрулируют полицейские, на прилегающих улицах дежурят шесть автобусов с Нацгвардией. Между сторонами периодически возникает толкотня и словесные перепалки, их разнимают правоохранители, сообщает издание.

    Смотрите также: Ситуация возле Десятинного монастыря в Киеве

    В самом храме — Десятинном монастыре Рождества Пресвятой Богородицы — ранее заявили, что 3 февраля под видом мирной акции "раскольники и язычники при поддержке радикальных группировок, подстрекаемых отдельными народными депутатами" готовится "силовой захват" храма.

    Ранее сообщалось, что петиция с требованием снести сооружение УПЦ Московского патриархата, расположенное возле Десятинной церкви в центре Киева, набрала необходимое количество голосов.

    Также ранее произошла попытка поджога этого сооружения церкви, двое подозреваемых арестованы.

    Ссылки по теме:
    Теги: