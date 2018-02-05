Активисты пришли поддержать подозреваемых в поджоге часовни УПЦ МП

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Десятки людей пришли к зданию Апелляционного суда в Киеве поддержать подозреваемых в поджоге часовни УПЦ МП.

Площадь у здания суда и этаж, где проходит заседание, заполнены людьми, сообщает Информатор.

Само здание находится под усиленной охраной Нацгвардии и спецподразделением полиции.

Обвиняемых хотят взять на поруки уже 10 народных депутатов.

informator.news Десятки людей пришли поддержать подозреваемых в поджоге часовни УПЦ МП

informator.news Десятки людей пришли поддержать подозреваемых в поджоге часовни УПЦ МП

Как сообщалось ранее, 3 февраля митингующие требовали снести часовню УПЦ МП (храм Десятинного монастыря), которая расположена у фундамента Десятинной церкви. Активисты настаивают, что это сооружение стоит там незаконно, а территория принадлежит Киевскому музею истории. Киевские власти ранее обещали снести все незаконные постройки в этом месте (там расположены строительные вагончики), за исключением здания УПЦ МП, поскольку для его сноса необходимо решение суда. Прокуратура уже пообещала подать иск в интересах общины Киева. Накануне митинга храм пытались поджечь, подозреваемые арестованы.Акт