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    Киев

    Активисты пришли поддержать подозреваемых в поджоге часовни УПЦ МП

    (обновлено: )9601
    Отмечается, что обвиняемых в поджоге часовни УПЦ МП хотят взять на поруки уже 10 народных депутатов.
    Десятки людей пришли поддержать подозреваемых в поджоге часовни УПЦ МП
    informator.news

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Десятки людей пришли к зданию Апелляционного суда в Киеве поддержать подозреваемых в поджоге часовни УПЦ МП.

    Площадь у здания суда и этаж, где проходит заседание, заполнены людьми, сообщает Информатор.

    Само здание находится под усиленной охраной Нацгвардии и спецподразделением полиции.

    Обвиняемых хотят взять на поруки уже 10 народных депутатов.

    informator.news
    Десятки людей пришли поддержать подозреваемых в поджоге часовни УПЦ МП
    informator.news
    Десятки людей пришли поддержать подозреваемых в поджоге часовни УПЦ МП

    Как сообщалось ранее, 3 февраля митингующие требовали снести часовню УПЦ МП (храм Десятинного монастыря), которая расположена у фундамента Десятинной церкви. Активисты настаивают, что это сооружение стоит там незаконно, а территория принадлежит Киевскому музею истории. Киевские власти ранее обещали снести все незаконные постройки в этом месте (там расположены строительные вагончики), за исключением здания УПЦ МП, поскольку для его сноса необходимо решение суда. Прокуратура уже пообещала подать иск в интересах общины Киева. Накануне митинга храм пытались поджечь, подозреваемые арестованы.Акт

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