Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве накаляется - СМИ

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. В Киеве возле Десятинного монастыря продолжает проходить две акции — радикалов С14 и других организаций, а также молебен верующих против захвата храма. К радикалам присоединился бывший нардеп-"свободовец" Игорь Мирошниченко, сообщает "Страна.ua".

Как отмечается, по периметру стоит много правоохранителей.

"Союз православных журналистов" на своем сайте сообщает, что между верующим УПЦ и радикалами снова возник конфликт. "Активист" начал размахивать перед людьми каким-то свертком, вмешалась полиция. Людей разняли, а мужчину отвели от скопления людей.

Дмитрий Козионов в facebook Игорь Мирошниченко (слева) у Десятинного монастыря в Киеве

Со стороны радикалов в адрес верующих продолжают нестись оскорбления. Прихожане, в свою очередь, говорят, что будут стоять и молиться до ухода последнего активиста — чтобы не допустить провокаций.

В УПЦ говорят, что сейчас на месте около 1,5 тысячи верующих, а защитников поджигателей храма изначально было меньше, но сейчас численность примерно сравнялась.

Дмитрий Козионов в facebook Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве

Радикалы оскорбляют отдельных верующих, которые отходят от основной группы молящихся, выкрикивают националистические речевки, коверкают богослужебные песнопения, кричат "Геть з України!" и называют прихожан УПЦ "москальскими гнидами", пишет издание.

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В самом храме — Десятинном монастыре Рождества Пресвятой Богородицы — ранее заявили, что 3 февраля под видом мирной акции "раскольники и язычники при поддержке радикальных группировок, подстрекаемых отдельными народными депутатами" готовится "силовой захват" храма.

Ранее сообщалось, что петиция с требованием снести сооружение УПЦ Московского патриархата, расположенное возле Десятинной церкви в центре Киева, набрала необходимое количество голосов.

Также ранее произошла попытка поджога этого сооружения церкви, двое подозреваемых арестованы.