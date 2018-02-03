Прокуратура подаст в суд против "незаконной застройки" УПЦ МП в Киеве

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Прокуратура подаст иск в суд о защите интересов общины Киева от незаконной застройки возле фундамента Десятинной церкви, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"По результатам рабочей встречи руководства прокуратуры города Киева с представителями Музея истории Украины в понедельник будут сформированы исковые требования по поводу защиты интересов территориальной общины и города Киева от незаконной застройки возле фундамента Десятинной церкви", — написала Сарган в субботу в Facebook.

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Она не указала, о какой застройке идет речь, но, вероятно, имеется в виду здание Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), поскольку в субботу активисты митинговали и требовали снести часовню УПЦ МП, которая расположена у фундамента Десятинной церкви. Киевские власти ранее обещали снести все незаконные постройки в это месте (там расположены строительные вагончики), за исключением здания УПЦ МП, поскольку для сноса последнего необходимо решение суда.

Также Сарган сообщила, что прокуратура Киева будет просить суд смягчить наказание для двух арестованных киевлян за попытку поджога часовни УПЦ МП.

Позже министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян к посту Сарган написал в Facebook, что речь идет о храме УПЦ МП.

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В Десятинном монастыре Рождества Пресвятой Богородицы ранее заявили, что 3 февраля под видом мирной акции "раскольники и язычники при поддержке радикальных группировок, подстрекаемых отдельными народными депутатами" готовится "силовой захват" храма.

Ранее сообщалось, что петиция с требованием снести сооружение УПЦ Московского патриархата, расположенное возле Десятинной церкви в центре Киева, набрала необходимое количество голосов.

Также ранее произошла попытка поджога этого сооружения церкви, двое подозреваемых арестованы.