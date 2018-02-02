На защиту "Ежика". Активисты снесли крест УПЦ МП в центре Киева

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В центре Киева активисты снесли крест УПЦ МП, который появился в одном из скверов на улице Рейтарской, возле известного памятника "Ежик в тумане".

"Штуковина, похожая на христианский крест, которая была закреплена самозахватом стволе упала от ветра перемен. Община Киева, националисты и просто неравнодушные не дадут незаконно застраивать Киев и сносить памятники", — сообщил участник акции Сергей Никитин.

Сергей Никитин, facebook Киевляне собрались на акцию протеста у памятника «Ежику в тумане».

Сергей Никитин, facebook Пост Сергея Никитина

Сергей Никитин, facebook Киевляне собрались на акцию протеста у памятника «Ежику в тумане».

О появлении креста так же сообщил в Facebook журналист Владимир Хенгистов. Также считает, что вскоре на месте креста может появиться новая постройка УПЦ МП.

"В сквере на Рейтарской, сразу за памятником ежику в тумане, явился православный столб с иконостасом. Это означает, что вскоре произойдет и другое чудо: темной ночью, с божьей помощью, здесь вырастет святая капличка из вагонки, а вслед за ней и что покапитальнее", — отметил Хенгистов.

Ранее сообщалось, что петиция с требованием снести сооружение УПЦ Московского патриархата, расположенное возле Десятинной церкви в центре Киева, набрала необходимое количество голосов.