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    Киев

    На защиту "Ежика". Активисты снесли крест УПЦ МП в центре Киева

    (обновлено: )472210
    Один из участник акции отметил, что христианский крест был установлен в центре Киева путем самозахвата.
    Киевляне собрались на акцию протеста у памятника «Ежику в тумане».
    Сергей Никитин, facebook

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В центре Киева активисты снесли крест УПЦ МП, который появился в одном из скверов на улице Рейтарской, возле известного памятника "Ежик в тумане".

    "Штуковина, похожая на христианский крест, которая была закреплена самозахватом стволе упала от ветра перемен. Община Киева, националисты и просто неравнодушные не дадут незаконно застраивать Киев и сносить памятники", — сообщил участник акции Сергей Никитин.

    Сергей Никитин, facebook
    Киевляне собрались на акцию протеста у памятника «Ежику в тумане».
    Сергей Никитин, facebook
    Пост Сергея Никитина
    Сергей Никитин, facebook
    Киевляне собрались на акцию протеста у памятника «Ежику в тумане».

    О появлении креста так же сообщил в Facebook журналист Владимир Хенгистов. Также считает, что вскоре на месте креста может появиться новая постройка УПЦ МП.

    "В сквере на Рейтарской, сразу за памятником ежику в тумане, явился православный столб с иконостасом. Это означает, что вскоре произойдет и другое чудо: темной ночью, с божьей помощью, здесь вырастет святая капличка из вагонки, а вслед за ней и что покапитальнее", — отметил Хенгистов.

    Ранее сообщалось, что петиция с требованием снести сооружение УПЦ Московского патриархата, расположенное возле Десятинной церкви в центре Киева, набрала необходимое количество голосов.

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