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    Происшествия

    Еле спасли. Во Львове чуть не сгорел храм УПЦ МП

    (обновлено: )29807
    Как сообщается, в результате пожара было уничтожено обшивку крыши, деревянное перекрытие на площади 100 кв. м, пол и церковный инвентарь. О пострадавших не сообщается.
    Пожар в храме УПЦ
    zaxid.net

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Во Львове горел храм святого князя Владимира Украинской православной церкви (Московский патриархат). Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

    "Ночью 3 февраля поступило сообщение о пожаре на проспекте Красной Калины во Львове. Загорелась современная деревянная постройка церкви Святого князя Владимира", — говорится в сообщении.

    zaxid.net
    Пожар в храме УПЦ

    При этом добавляется, что в результате пожара было уничтожено обшивку крыши, деревянное перекрытие на площади 100 кв. м, пол и церковный инвентарь. Само здание церкви спасено.

    О пострадавших не сообщается.

    Причины возгорания храма устанавливаются.

    Ранее националисты из С14 заблокировали Союз православных журналистов в Киеве.

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