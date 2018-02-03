Еле спасли. Во Львове чуть не сгорел храм УПЦ МП

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Во Львове горел храм святого князя Владимира Украинской православной церкви (Московский патриархат). Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Ночью 3 февраля поступило сообщение о пожаре на проспекте Красной Калины во Львове. Загорелась современная деревянная постройка церкви Святого князя Владимира", — говорится в сообщении.

zaxid.net Пожар в храме УПЦ

При этом добавляется, что в результате пожара было уничтожено обшивку крыши, деревянное перекрытие на площади 100 кв. м, пол и церковный инвентарь. Само здание церкви спасено.

О пострадавших не сообщается.

Причины возгорания храма устанавливаются.

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