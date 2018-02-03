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    Киев

    Радикалы С14 собираются штурмовать здание УПЦ МП в Киеве

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    Националистический радикализм крепчает (154)

    (обновлено: )1245123
    Братия монастыря призвала верующих прийти на молебен. Отметим, что с утра на молебен уже собрались прихожане разных киевских храмов и представители СМИ.
    Возле Десятинной церкви в Киеве
    uoj.org.ua

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. В субботу, 3 февраля, в 12:00 радикалы группировки С14 намерены провести акцию у часовни Десятинного монастыря в Киеве, которую националисты пытались снести 25 января. О новом сборе сообщается на Facebook странице организации.

    Акции против УПЦ. Появились новые кадры львовских разборок националистов. Видео
    facebook.com/c14lviv
    Акции против УПЦ. Появились новые кадры львовских разборок националистов

    "Завтра 12 00 (суббота — Ред.). Акция в поддержку архитекторов. И с требованием демонтажа незаконной постройки МП", — говорится в сообщении.

    В ответ на заявление С14 братия монастыря призвала верующих прийти на молебен.

    "3 февраля 2018 года на 12:00 под видом мирной акции архитекторов, раскольники и язычники при поддержке радикальных группировок, подстрекаемые отдельными народными депутатами, готовят силовой захват Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы. В связи с этим братия Десятинного монастыря призывает всех на молебен, чтобы стать на защиту Альма Матери Церквей Киевской Руси – Десятинного храма", — говорится в сообщении.

    Стоит отметить, что к этому времени на молебен уже собрались прихожане разных киевских храмов и представители СМИ. В храме уже около 70 человек, на улице – еще около 40.

    Ранее сообщалось, что петиция с требованием снести сооружение УПЦ Московского патриархата, расположенное возле Десятинной церкви в центре Киева, набрала необходимое количество голосов.

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