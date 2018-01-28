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    Во Львове во время пикета требовали снести церковь УПЦ МП

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    (обновлено: )429017
    Участники акции протеста в Сыховском районе Львова потребовали от местных властей снести храм Украинской православной церкви (Московского партиархата) из-за якобы нарушений градостроительного законодательства и отсутствия землеотвода.
    Телеканал НТА

    Во Львове в Сыховском районе 28 января прошла акция националистических организаций, которые требовали снести храм Украинской православной церкви (Московского партиархата) на проспекте Красной Калины.

    Во время акции протеста церковь охранялась полицией Львова, столкновений не произошло.

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    Активисты, пришедшие под храм, утверждают, что к ним поступают жалобы местных жителей на храм, который якобы возведен с нарушением градостроительных норм и без землеотвода.

    Напомним, что в Киеве Шевченковский райсуд арестовал Алексея Шемотюка и Александра Горбаня, которые подозреваются в попытке поджечь Десятинный монастырь УПЦ МП.

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