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    Общество

    В УПЦ поставили точку в скандале с отпеванием ребенка в Запорожье

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    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты (37)

    (обновлено: )37050
    По словам протоиерея Николая Данилевича, в Запорожье "трагично умерший ребенок, который был крещен в УПЦ КП, был отпет служителем той же конфессии и все".
    Протоиерей Николай Данилевич
    Facebook Николая Данилевича

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Протоиерей Николай Данилевич прокомментировал ситуацию, которая сложилась в Запорожье после отказа отпевать ребенка священником УПЦ, ссылавшегося на внутренние церковные правила.

    Запорожский храм, где священник отказался отпевать ребенка
    Елена Ялова/Facebook
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    "Сегодня, когда буря эмоций прошла, говорить на эту тему уже легче. Если подвести итог и абстрагироваться от эмоций, то мы имеем следующую историю. Трагично умерший ребёнок, который был крещён в УПЦ КП, был отпет служителем той же конфессии. Где был крещён, там и был отпет. И все. Однако, в промежутке между этими событиями родители через бюро ритуальных услуг пригласили священника Украинской православной церкви, который отказал им в погребении, ссылаясь на внутренние церковные правила. Именно это и вызвало скандал, который умело подогрели и использовали в СМИ. Почему? Прежде всего, потому что это ребёнок", — сказал Данилевич в интервью УНИАН.

    Как сообщалось ранее, 31 декабря 2017 в Запорожье погиб двухлетний мальчик, который, по словам родителей, "был крещeн в УПЦ КП". Священник Украинской Православной Церкви нe смог отпеть погибшего ребенка, поскольку не имеет канонического права совершать обряд над верными других конфессий. Люди, которые не поняли действий священника, принесли к храмам УПЦ игрушки в знак несогласия с каноническим правом — системой правовых норм, составляющих основу действующего церковного законодательства во всех Православных Церквях мира.

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