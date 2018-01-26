В УПЦ поставили точку в скандале с отпеванием ребенка в Запорожье

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Протоиерей Николай Данилевич прокомментировал ситуацию, которая сложилась в Запорожье после отказа отпевать ребенка священником УПЦ, ссылавшегося на внутренние церковные правила.

"Сегодня, когда буря эмоций прошла, говорить на эту тему уже легче. Если подвести итог и абстрагироваться от эмоций, то мы имеем следующую историю. Трагично умерший ребёнок, который был крещён в УПЦ КП, был отпет служителем той же конфессии. Где был крещён, там и был отпет. И все. Однако, в промежутке между этими событиями родители через бюро ритуальных услуг пригласили священника Украинской православной церкви, который отказал им в погребении, ссылаясь на внутренние церковные правила. Именно это и вызвало скандал, который умело подогрели и использовали в СМИ. Почему? Прежде всего, потому что это ребёнок", — сказал Данилевич в интервью УНИАН.

Как сообщалось ранее, 31 декабря 2017 в Запорожье погиб двухлетний мальчик, который, по словам родителей, "был крещeн в УПЦ КП". Священник Украинской Православной Церкви нe смог отпеть погибшего ребенка, поскольку не имеет канонического права совершать обряд над верными других конфессий. Люди, которые не поняли действий священника, принесли к храмам УПЦ игрушки в знак несогласия с каноническим правом — системой правовых норм, составляющих основу действующего церковного законодательства во всех Православных Церквях мира.