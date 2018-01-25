Фото дня. Радикалы С14 попытались демонтировать храм УПЦ в Киеве

Несколько десятков молодых людей в форме с помощью "болгарки" снесли информационный стенд возле храма, а также произвели попытку проникнуть в помещение церкви.

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"Это блокпост "Русского мира", который находится в самом центре украинской столицы. Патриоты пришли провести демонтаж незаконного помещения, часовни, так называемого, "Московского патриархата", который самозахватил землю на территории Национальной истории. Этот храм — киоск, где они торгуют христианством", — заявил один из активистов.

Кроме того, в акции принял участие народный депутат от фракции "Батькивщина" Игорь Луценко.

"Этот МАФ крадет электроэнергию в особо больших размерах, о чем есть мое заявление. Это происходит уже на протяжении десяти лет", — заявил депутат, общаясь с представителем правохранительных органов.

Спустя некоторое время после приезда полиции радикалы завершили свой митинг, расклеив по периметру храма свои информационные материалы.

Ранее националисты из С14 заблокировали Союз православных журналистов в Киеве.