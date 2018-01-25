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    Киев

    Фото дня. Радикалы С14 попытались демонтировать храм УПЦ в Киеве

    (обновлено: )567016
    Радикалы из организации С14 попытались демонтировать помещение храма Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Киеве, принадлежащем Украинской православной Церкви.
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    C14 news

    Несколько десятков молодых людей в форме с помощью "болгарки" снесли информационный стенд возле храма, а также произвели попытку проникнуть в помещение церкви.

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    "Это блокпост "Русского мира", который находится в самом центре украинской столицы. Патриоты пришли провести демонтаж незаконного помещения, часовни, так называемого, "Московского патриархата", который самозахватил землю на территории Национальной истории. Этот храм — киоск, где они торгуют христианством", — заявил один из активистов.

    Кроме того, в акции принял участие народный депутат от фракции "Батькивщина" Игорь Луценко.

    "Этот МАФ крадет электроэнергию в особо больших размерах, о чем есть мое заявление. Это происходит уже на протяжении десяти лет", — заявил депутат, общаясь с представителем правохранительных органов.

    Спустя некоторое время после приезда полиции радикалы завершили свой митинг, расклеив по периметру храма свои информационные материалы.

    Ранее националисты из С14 заблокировали Союз православных журналистов в Киеве.

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