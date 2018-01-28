Опубликованы фото и видео столкновений возле львовского цирка

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Во Львове активисты у местного цирка в воскресенье провели акцию за цирк без животных.

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На акцию протеста вышло около тридцати человек. Люди пришли с плакатами — "Нет садизму", "Нет животным в цирке".

Правопорядок на митинге обеспечивало около полусотни представителей полиции. Во время акции правоохранители задержали десяток активистов. Полицейские сообщили, что задержанные имели при себе холодное оружие — ножи, арматуру.

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Ранее подобная акция состоялась в Киеве, где возле здания Национального цирка митингующие требовали запретить выступление диких животных на арене. Около ста человек с плакатами преградили центральный вход в цирк. В столице протесты обошлись без столкновений и беспорядков.