Депутаты "Свободы" и "Нацкорпуса" требуют отобрать святыни УПЦ

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Группа народных депутатов Украины направила в Совет национальной безопасности и обороны, Минюст и Минкульт обращение с требованием принять меры против деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата.

Читайте также: "Папа, наш храм сожгут?" Страшная жизнь УПЦ в Запорожье

В документе деятельность УПЦ названа "антигосударственной". О подаче документа сообщил народный депутат от ВО "Свобода" Андрей Ильенко. Вместе с ним обращение подписали "свободовцы" Юрий Левченко, Михаил Головко, лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий, его однопартиец Олег Петренко, а также Оксана Корчинская.

В обращении депутаты требуют смены названия "Украинской православной церкви Московского патриархата на Российскую православную церковь на Украине", а также определить ее статуса как иностранной церкви.

Кроме того, депутаты отстаивают "возвращение украинским церквям святынь, незаконно присвоенных московской церковью".

Читайте также: Тот самый священник из Запорожья: боюсь за семью, но поступил бы так же

Напомним, что ранее было возбуждено уголовное дело по совершению отдельными представителями УПЦ и православного союза "Радомир" умышленных действий, "направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, а также оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями". Скандал разгорелся после отказа одного из священников отпевать погибшего ребенка, крещенного в храме УПЦ Киевского патриархата.