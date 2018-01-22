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    Депутаты "Свободы" и "Нацкорпуса" требуют отобрать святыни УПЦ

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    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты (33)

    (обновлено: )646018
    Несколько народных депутатов от ВО "Свобода" и "Национального корпуса" направили обращение в Совет национальной безопасности и обороны, Минюст и Минкульт, в котором требуют признать деятельность УПЦ "антигосударственной".
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Группа народных депутатов Украины направила в Совет национальной безопасности и обороны, Минюст и Минкульт обращение с требованием принять меры против деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата.

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    В документе деятельность УПЦ названа "антигосударственной". О подаче документа сообщил народный депутат от ВО "Свобода" Андрей Ильенко. Вместе с ним обращение подписали "свободовцы" Юрий Левченко, Михаил Головко, лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий, его однопартиец Олег Петренко, а также Оксана Корчинская.

    В обращении депутаты требуют смены названия "Украинской православной церкви Московского патриархата на Российскую православную церковь на Украине", а также определить ее статуса как иностранной церкви.

    Кроме того, депутаты отстаивают "возвращение украинским церквям святынь, незаконно присвоенных московской церковью".

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    Напомним, что ранее было возбуждено уголовное дело по совершению отдельными представителями УПЦ и православного союза "Радомир" умышленных действий, "направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, а также оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями". Скандал разгорелся после отказа одного из священников отпевать погибшего ребенка, крещенного в храме УПЦ Киевского патриархата.

     

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