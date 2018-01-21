"Папа, наш храм сожгут?" Страшная жизнь УПЦ в Запорожье

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина, Запорожье

Несмотря на то, что провластные СМИ едва ли не каждый день подкидывают дров в костер скандала с отказом священника УПЦ отпевать ребенка, крещенного в неканонической церкви, в самом Запорожье мало, что говорит о произошедшем. Жуткие рассказы о том, что ура-патриоты до сих пор дежурят под храмами УПЦ, развешивая на них кукол и плюшевых медведей, по факту оказались чьей-то фантазией. Как признаются местные священники, подобное хоть и имело место, все же закончилось сразу после Рождества.

Сообщения с угрозами

Хотя, от того, что активисты временно приостановили свои перформансы, запорожскому духовенству не легче. Затишье обманчиво, а террор на религиозной почве, похоже, только набирает обороты.

О чем говорить, если в светлый праздник Рождества многие священники в Запорожье, прославляя Бога, были вынуждены заботиться и о том, как сохранить свои храмы и уберечь прихожан.

"Отправляясь на рождественскую службу, уже мысленно попрощался со своими родными и близкими", - признается священник одного из храмов, попросивший не называть его фамилию.

"Дети спрашивали: "Папа, а нас не сожгут в храме? У меня много ребятни — и того хотелось бы пристроить в жизни, и эту замуж выдать, и внуков увидеть. А тут и не знаешь, чем это все закончится. Постоянно приходят сообщения, угрожают, рассказывают, что сделают с моей женой, с детьми. Страшно, но в то же время жалко этих ребят-радикалов, они даже не понимают, кто за ними стоит…".

"Береженного Бог бережет"

Вынужден кардинально поменять свой жизненный уклад и батюшка Евгений Молчанов - тот самый, который отказавшись отпевать ребенка, крещенного в "Киевском патриархате", невольно стал причиной большого скандала. Сразу после случившегося священник в срочном порядке был вынужден покинуть Запорожье, а вернувшись, старается меньше появляться на людях. Но ему, в какой-то мере повезло — СМИ настолько увлеклись ложью, что стали выставлять фотографии и адреса других священников. Угрозы расправы поступали полному однофамильцу отца Евгения, который тоже служит в Запорожской епархии УПЦ. Хотя, от этого никак не легче.

"Совру, сказав, что ничего не боюсь, конечно, мне страшно. Тем более, что уже проходили призывы к тому, что эта ситуация отразилась не только на мне, но и на моих близких", - говорит священник. "Но, окажись я сейчас в такой же ситуации, поступил бы точно так же. И это решение исходило бы не от моего отношения или моих чувств, а от канонов Церкви"

После событий возле храма Петра и Февронии на Малом рынке, когда ура-патриоты призвали своих "побратимов" сносить к церкви канистры, духовенство и прихожане стараются быть бдительными. Фраза "Береженого Бог бережет" для местных верующих — не пустой звук. В Запорожье рассказывают, что после известных событий приходится лишний раз оглядываться по сторонам и настораживаться, если в храм на службу приходит незнакомец. Ведь не всегда понятно, молится ли человек или готовит какую-то провокацию.

Картинка для СМИ

Было бы странно, если бы сложившейся непростой ситуацией в Запорожье не воспользовались в "Киевском патриархате". На фоне "кровожадных агентов ФСБ в рясах", отказавшихся отпевать младенца, эта религиозная организация отчаянно пытается улучшить свои позиции в регионе. И это не удивительно — в Запорожье и области "КП-шники" находятся в абсолютном меньшинстве. Если храмов УПЦ здесь насчитывается не меньше семи десятков, то церкви, где молятся сторонники Филарета можно пересчитать на пальцах. Так, растиражированная в СМИ новость о том, что Нацгвардия поставила охрану вокруг всех храмов "УПЦ КП" в Запорожье оказалась, мягко говоря, преувеличением. Выяснилось, что силовики охраняли только один храм исторического значения на Хортице. Да и то всего пару дней — после того как яркие фото облетели онлайн-ресурсы, Нацгвардию отозвали.

Радикальная "движуха"

В самой Запорожской епархии УПЦ слабо верят, что возникшая ситуация и ее раскрутка — дело рук конкурентов из "Киевского патриархата".

"Это больше напоминает какую-то радикальную "движуху". Бравым патриотам нечего делать, а тут появляется такой повод, — рассказывает священник. — У них нет смысла жизни, а тут можно сделать из церкви врага еще похлеще Путина. Ведь одно дело, если бы этих кукол приносили обычные люди, но в основном этим занимаются "активисты". Нормальный человек, обыватель ведь не будет участвовать в этих неадекватных флешмобах. Сейчас священников обвиняют в разжигании межрелигиозной розни, но ведь этим занимаются, а не мы".

На постоянном контроле ситуацию держит Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука. По его словам, сейчас первоочередная задача — сделать все, чтобы снизить градус напряжения.

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"Мы встречались с губернатором области, и он попросил не делать никаких резких движений, — говорит он. — Нужно понимать, что Запорожье — это прифронтовая область, любое раскачивание здесь приведет к эффекту карточного домика, рассыпется все. Поэтому мы постоянно обращаемся к пастве, священникам, хотим, чтобы люди понимали ситуацию. Война выгодна не политикам, а дьяволу — все, что мы наблюдаем это следствие духовной деградации".