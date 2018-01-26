В УПЦ сообщили, что делают для ликвидации церковного раскола в Украине

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Протоиерей Николай Данилевич сообщил о дальнейших действиях УПЦ после письма главы Киевского патриархата Филарета. По его словам, церковь на данном этапе со своей стороны сделала все для налаживания диалога.

"Мы создали комиссию по "восстановлению молитвенного и евхаристического единства", о чем сам глава УПЦ КП Филарет попросил в своем недавнем письме. Однако, с их стороны такая комиссия так и не создана до сих пор. Вместо этого, мы получили в ответ лишь очередную порцию обвинений из уст их спикеров в СМИ. Так диалог не начинается и не ведется", — сказал Данилевич в интервью УНИАН.

По мнению протоиерея Данилевича, церковный раскол в Украине не является неразрешимой задачей.

"То есть общую проблему создала УПЦ КП, но вину за это снова почему-то перекладывают на УПЦ. Поэтому решение данной ситуации я вижу в следующем. Если бы со стороны УПЦ КП было какое-то позитивное движение навстречу нашей церкви, было бы осознание тех ошибок, которые были совершены ими и привели к церковному расколу, то тогда и вопрос с признанием не только крещений, а вообще других таинств также мог бы решаться положительно, по принципу икономии", — резюмировал протоиерей Николай.

Ранее сообщалось, что патриарх Киевский и Всея Руси-Украины Филарет (Денисенко) написал письмо в котором якобы попросил прощения у Архиерейского собора РПЦ. По словам председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополита Волоколамского Илариона, это письмо было воспринято членами Архиерейского собора как свидетельство готовности начать переговоры о преодолении разногласий, для ведения переговоров собором была сформирована комиссия.

Вскоре в УПЦ КП заявили, что в письме Филарет не просил о воссоединении церквей. По словам пресс-секретаря УПЦ КП архиепископа Евстратия Зори, единственный диалог, который Филарет готов вести с РПЦ, — это о признании Москвой автокефалии Украинской церкви, ни о каком покаянии или возвращении в состав РПЦ не может быть и речи.

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В заявлении УПЦ КП, обнародованном на сайте церкви, говорится, что Филарет написал письмо "по просьбе, высказанной от имени и по поручению патриарха Кирилла" и рассчитывал, что оно станет шагом к признанию РПЦ автокефалии Киевского патриархата.