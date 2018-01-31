Петиция о сносе часовни УПЦ МП у Десятинной церкви в Киеве собрала голоса

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Петиция с требованием снести сооружение УПЦ Московского патриархата, расположенное возле Десятинной церкви в центре Киева, набрала необходимое количество голосов, сообщается на сайте Киевсовета.

"Территория, на которой незаконно построено сооружение — часовня УПЦ МП, относится к особо ценным землям историко-культурного назначения и содержит культурное наследие Киева, является памятником истории национального и местного значения", — отмечает автор петиции Вячеслав Толпыго и добавляет, что данная территория принадлежит общине Киева и была передана в постоянное пользование Национальному музею истории Украины для сохранения этого памятника без изменения целевого назначения.

petition.kievcity.gov.ua Сооружение УПЦ Московского патриархата, расположенное возле Десятинной церкви в центре столицы

Согласно правилам Киевсовета, петиции, которые набрали от 10 тысяч подписей, власти города должны рассмотреть в течение 90 дней.

УПЦ МП называет данное сооружение Владимиро-Ольгинским храмом своего Десятинного мужского монастыря.

Ранее сообщалось, что во Львове в Сыховском районе прошла акция националистических организаций, которые требовали снести храм Украинской православной церкви (Московского партиархата) на проспекте Красной Калины. Во время акции протеста церковь охранялась полицией Львова, столкновений не произошло.

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