Власти Киева признали незаконной часовню УПЦ МП у Десятинной церкви

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Власти Киева признали, что часовня УПЦ МП у Десятинной церкви, была возведена незаконно.

Об этом сообщает газета Верховной Рады "Голос Украины".

Отмечается, что УПЦ МП не имеет разрешений на размещение постройки под названием "Десятинный храм Рождества Пресвятой Богородицы" на территории Музея истории. Незаконность возведения этого сооружения было установлено еще пять лет назад. Тогда же было подготовлено поручение на демонтаж.

petition.kievcity.gov.ua Сооружение УПЦ Московского патриархата, расположенное возле Десятинной церкви в центре столицы

"Мы будем действовать по закону: если отсутствует разрешительная документация, сооружения нужно демонтировать", — заявил начальник управления контроля за благоустройством КГГА Тарас Панчий.

Прокуратура Киева посоветовала не медлить с обращением в суд о незаконном возведение сооружений, так как в этом деле истекают сроки давности.

Ранее сообщалось, что петиция с требованием снести сооружение УПЦ Московского патриархата, расположенное возле Десятинной церкви в центре Киева, набрала необходимое количество голосов.