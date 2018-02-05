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    Портнов: атака на УПЦ - прямая ответственность Порошенко

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    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты (46)

    (обновлено: )464120
    По мнению юриста, бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова, религиозный конфликт в Украине подогревается политикой, которую проводит президент Петр Порошенко.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Валерий Дымов
    скриншот видео
    Религиозный вопрос в Украине уже неотделим от политики - эксперт

    С начала года накаляется атмосфера вокруг Украинской православной церкви. В начале января активисты националистического движения С14 заблокировали въезд на территорию Киево-Печерской лавры. После этого по Украине прокатилась волна протестов ура-патриотов против единственной канонической православной церкви.  Кроме Киева у храмов УПЦ протестовали в Запорожье, Львове и других городах. 

    В частности, во Львове после визита радикалов ночью сгорел храм святого князя Владимира Украинской православной церкви.

    На прошлой неделе радикалы из С14 попытались демонтировать храм Десятинного монастыря в Киеве, считая его незаконной постройкой. Тем не менее, патриоты встретили сопротивление прихожан УПЦ, которые, проведя масштабный молебен возле храма, не дали захватить святыню.

    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция с требованием снести часовню УПЦ МП в Киеве

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    Юрист, бывший заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов считает, что религиозный конфликт в Украине подогревается политикой, которую проводит президент Петр Порошенко. Об этом он написал на своей странице в Facebook. 

    "Петр Алексеевич, Вы оказались не только Президентом войны, грабежей и офшоров. При Вас в Украине возник религиозный конфликт. Это именно Вы развязали его своим патриотическим пафосом, безответственностью, дешевым пиаром, двойными стандартами и избирательным правосудием в этой сфере. Поджоги и захваты религиозных сооружений, конфликты на почве религиозной нетерпимости и дисбаланс вокруг Церкви — Ваша прямая ответственность. Хотя, у Вас была отличная возможность остаться в истории обычным хорошим вором. Упустили шанс", — отметил Портнов.

    Скриншот с сайта Facebook

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