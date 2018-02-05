Портнов: атака на УПЦ - прямая ответственность Порошенко

РИА Новости Украина

С начала года накаляется атмосфера вокруг Украинской православной церкви. В начале января активисты националистического движения С14 заблокировали въезд на территорию Киево-Печерской лавры. После этого по Украине прокатилась волна протестов ура-патриотов против единственной канонической православной церкви. Кроме Киева у храмов УПЦ протестовали в Запорожье, Львове и других городах.

В частности, во Львове после визита радикалов ночью сгорел храм святого князя Владимира Украинской православной церкви.

На прошлой неделе радикалы из С14 попытались демонтировать храм Десятинного монастыря в Киеве, считая его незаконной постройкой. Тем не менее, патриоты встретили сопротивление прихожан УПЦ, которые, проведя масштабный молебен возле храма, не дали захватить святыню.

Читайте также: Атака на УПЦ: православные отстояли Десятинный храм

Юрист, бывший заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов считает, что религиозный конфликт в Украине подогревается политикой, которую проводит президент Петр Порошенко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Петр Алексеевич, Вы оказались не только Президентом войны, грабежей и офшоров. При Вас в Украине возник религиозный конфликт. Это именно Вы развязали его своим патриотическим пафосом, безответственностью, дешевым пиаром, двойными стандартами и избирательным правосудием в этой сфере. Поджоги и захваты религиозных сооружений, конфликты на почве религиозной нетерпимости и дисбаланс вокруг Церкви — Ваша прямая ответственность. Хотя, у Вас была отличная возможность остаться в истории обычным хорошим вором. Упустили шанс", — отметил Портнов.