наверх
22.01.201816:23
Курсы валют НБУ
  • USD28.84+ 0.07
  • EUR35.35+ 0.14
Рубрики
Ещё
    Интервью

    Религиозные конфликты будут эксплуатироваться политиками – Мокан

    Тема:

    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты (33)

    (обновлено: )56
    Церковный скандал приведет к реинкарнации законопроектов о государственном регулирвании деятельности церковных учреждений, отметил политолог.
    Василий Мокан
    Слово и дело

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    Нацполиция и Нацгвардия перешли на усиленный режим дежурства церковных объектов из-за конфликтной ситуации между религиозными конфессиями Украины. Об этом сообщили в Нацгвардии. 

    Стоит напомнить конфликт начался 4 января. После того как священник УПЦ МП в Запорожье, приглашенный ритуальной службой, отказался провести обряд отпевания 2-летнего мальчика, погибшего вечером 31 декабря. Причина отказа в том, что погибшего ребенка крестили в храме Киевского патриархата. Общественность ответила на это протестом.

    Акция националистов под храмами и церквями УПЦ МП в Луцке
    volyn24.com
    Тот самый священник из Запорожья: боюсь за семью, но поступил бы так же

    Митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука сообщил, что священник, который отказался отпевать погибшего мальчика, действовал согласно церковным каноном.

    Церковный конфликт прокомментировал политолог Василий Мокан в эфире радиостанции Голос Столицы.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Чи можливо розхитувати ситуацію в країні через такий церковний скандал загалом? 

    – Я хочу сказати спочатку про те, що це не є якоюсь свідомою акцією по розхитуванню ситуації в державі і після інциденту з церквою московського патріархату. А це є системна політика, яку ця церква сповідує уже протягом багатьох років. Тому що знаю випадки, коли схожі інциденти ставалися по відмові відспівувати і учасників АТО. Я сам був свідком інциденту, коли в одному з сіл Чернігівської області, ми з дружиною поїхали хрестити дитину, і після того, як дружина почала говорити молитву українською мовою, а не старослов’янською, священник вияснив, що вона хрещена не в московському патріархаті, і відмовився хрестити дитину просто під час процесу. І скандал був на все село, тому що це була єдина церква, яка була в селі. Згодом вдалося конфлікт вирішити, але, тим не менш, це є системна політика і підхід. Тому насправді це не якісь ворожі сили, які намагаються на релігійному фронті розхитати ситуацію. А це ситуація, коли існує серйозне протистояння між православною церквою київського та московського патріархату, і це протистояння вже триває роками. Зараз воно посилилось.

    Читайте также: "Папа, наш храм сожгут?" Страшная жизнь УПЦ в Запорожье

    Питання перейшло із релігійного в політичну площину? 

    Священник православной церкви. Архивное фото
    RIA News Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк
    Атаки на УПЦ и беспрецедентные решения

    – Безумовно, воно перейшло в політичну площину, і будь-який такий інцидент буде використовуватись політиками. Ми знаємо, що протягом цих днів були і протести певних політичних сил і заяви, коментарі з боку багатьох політиків. Я до речі, не виключаю, що цей ряд резонансних інцидентів, бо це не тільки Запоріжжя, в інших регіонах теж були повідомлення про протести під церквою, все інше, може бути використано для відновлення обговорення у ВР України законопроектів про релігійні організації. Ми знаємо, що у 2017 році у травні були зареєстровані два законопроекти про релігійні організації, зокрема проти яких активно виступала українська православна церква московського патріархату через те, що там зобов’язували ці законопроекти їх проходити перереєстрацію і особливо тих релігійних організацій, які мають відношення до Росії. Я особисто їх тоді не підтримував, тому що там містилися дуже такі неправильні норми стосовно того, що все керівництво церков повинно було погоджуватись з органом центральної виконавчої влади, тому що це абсолютно неприйнятно. 

    Нацгвардия перешла в усиленный режим охраны храмов в Запорожье
    @9polkNGU3029
    Атака на УПЦ. Защитить Церковь - не грех, а долг христианина - Данилевич

    Церква в нас незалежна від держави. 

    – Так, розділена. Але, тим не менш, цей ряд інцидентів може бути використаний для того, щоб ініціювати або нові більш пом’якшені законопроекти по відношенню до регулювання діяльності церков, в першу чергу, московського патріархату. Або про реінкарнацію тих законопроектів, які були тоді просто не в несені до порядку денного. 

    Ранее эксперт общественной организации "Слово и дело" Александр Москалюк заявлял, что умысел разжигания ненависти запорожскими священниками доказать будет непросто.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Горящий отель Intercontinental в Кабуле после нападения боевиков
    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    Снег в Черкассах
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Появились кадры уничтожения турецкого танка в сирийском Африне. Видео
    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире