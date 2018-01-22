Религиозные конфликты будут эксплуатироваться политиками – Мокан

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Нацполиция и Нацгвардия перешли на усиленный режим дежурства церковных объектов из-за конфликтной ситуации между религиозными конфессиями Украины. Об этом сообщили в Нацгвардии.

Стоит напомнить конфликт начался 4 января. После того как священник УПЦ МП в Запорожье, приглашенный ритуальной службой, отказался провести обряд отпевания 2-летнего мальчика, погибшего вечером 31 декабря. Причина отказа в том, что погибшего ребенка крестили в храме Киевского патриархата. Общественность ответила на это протестом.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука сообщил, что священник, который отказался отпевать погибшего мальчика, действовал согласно церковным каноном.

Церковный конфликт прокомментировал политолог Василий Мокан в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи можливо розхитувати ситуацію в країні через такий церковний скандал загалом?

– Я хочу сказати спочатку про те, що це не є якоюсь свідомою акцією по розхитуванню ситуації в державі і після інциденту з церквою московського патріархату. А це є системна політика, яку ця церква сповідує уже протягом багатьох років. Тому що знаю випадки, коли схожі інциденти ставалися по відмові відспівувати і учасників АТО. Я сам був свідком інциденту, коли в одному з сіл Чернігівської області, ми з дружиною поїхали хрестити дитину, і після того, як дружина почала говорити молитву українською мовою, а не старослов’янською, священник вияснив, що вона хрещена не в московському патріархаті, і відмовився хрестити дитину просто під час процесу. І скандал був на все село, тому що це була єдина церква, яка була в селі. Згодом вдалося конфлікт вирішити, але, тим не менш, це є системна політика і підхід. Тому насправді це не якісь ворожі сили, які намагаються на релігійному фронті розхитати ситуацію. А це ситуація, коли існує серйозне протистояння між православною церквою київського та московського патріархату, і це протистояння вже триває роками. Зараз воно посилилось.

Читайте также: "Папа, наш храм сожгут?" Страшная жизнь УПЦ в Запорожье

Питання перейшло із релігійного в політичну площину?

– Безумовно, воно перейшло в політичну площину, і будь-який такий інцидент буде використовуватись політиками. Ми знаємо, що протягом цих днів були і протести певних політичних сил і заяви, коментарі з боку багатьох політиків. Я до речі, не виключаю, що цей ряд резонансних інцидентів, бо це не тільки Запоріжжя, в інших регіонах теж були повідомлення про протести під церквою, все інше, може бути використано для відновлення обговорення у ВР України законопроектів про релігійні організації. Ми знаємо, що у 2017 році у травні були зареєстровані два законопроекти про релігійні організації, зокрема проти яких активно виступала українська православна церква московського патріархату через те, що там зобов’язували ці законопроекти їх проходити перереєстрацію і особливо тих релігійних організацій, які мають відношення до Росії. Я особисто їх тоді не підтримував, тому що там містилися дуже такі неправильні норми стосовно того, що все керівництво церков повинно було погоджуватись з органом центральної виконавчої влади, тому що це абсолютно неприйнятно.

Церква в нас незалежна від держави.

– Так, розділена. Але, тим не менш, цей ряд інцидентів може бути використаний для того, щоб ініціювати або нові більш пом’якшені законопроекти по відношенню до регулювання діяльності церков, в першу чергу, московського патріархату. Або про реінкарнацію тих законопроектів, які були тоді просто не в несені до порядку денного.

Ранее эксперт общественной организации "Слово и дело" Александр Москалюк заявлял, что умысел разжигания ненависти запорожскими священниками доказать будет непросто.