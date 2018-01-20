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    Интервью

    Тот самый священник из Запорожья: боюсь за семью, но поступил бы так же

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    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты (30)

    (обновлено: )908142
    Священник УПЦ Евгений Молчанов, отказавшийся отпевать ребенка, крещенного в УПЦ Киевского патриархата в первом интервью после скандала рассказал РИА Новости Украина о произошедшем и о его последствиях.
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    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина, Запорожье

    Священник из Запорожья Евгений Молчанов, наверное, и не подозревал, что окажется причиной грандиозного скандала вокруг УПЦ, а заодно главным врагом национал-радикалов и провластных масс-медиа. Руководствуясь канонами Церкви, к которой принадлежит, батюшка отказался отпевать ребенка, крещенного в Киевском патриархате и тут же стал мишенью тех, кому, казалось, был нужен только повод.

    Дальше все было как в кошмарном сне — куклы на воротах храмов, угрозы и наконец уголовное дело, которое на отца Евгения завели СБУ и прокуратура Запорожской области. Во избежание новых происшествий отец Евгений старается лишний раз не показываться на людях, а его интервью стало первым за две недели после случившегося.

    История маленького человека, который невольно стал катализатором больших проблем, в материале РИА Новости Украина.

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    Могли бы воспроизвести события того злополучного вечера, который положил начало всей этой ситуации?

    — Начал переживать еще как только узнал, что погиб ребенок. Но в этот раз я буквально почувствовал что-то неладное. Обычно, когда еду на похороны, то про себя начинаю службу отпевания, пою специальные стихиры, готовлюсь духовно. Но в этот раз я просто забыл все песнопения, которые знаю наизусть — ехал и не мог ничего вспомнить. Приехав на отпевание, просто спросил имя ребенка и уже хотел было начать службу, но мать ребенка почему-то решила принести свидетельство о его крещении. Если б не этот момент, то я совершил бы отпевание и уехал. Но даже тут Господь показал и предостерег.

    Понятно, что реакция родителей на отказ отпевать ребенка была соответствующей…

    — Я сразу сказал, что этот вопрос можно решить, но мать сразу упала на колени. Было так больно, что я уже сам хотел встать перед ней на колени. Когда уехал, было так тяжело на душе, что невозможно передать.

    Что подумалось, когда вся эта история начала активно раскручиваться в СМИ?

    — Мне буквально сразу начали названивать журналисты, и я поначалу пытался донести какую-то правду. Но уже скоро увидел, что СМИ пытаются представить эту историю как будто священник зверь и садист пошел против Божьей заповеди о любви. Что бы то ни было, но есть такие моменты, когда нельзя преступать каноны Церкви. Вот и я тогда, даже если бы и хотел, просто не смог совершить отпевание.

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    Окажись вы сейчас в такой же ситуации, изменили бы свое решение, зная, чем в итоге это может для вас обернуться?

    — Поступил бы точно так же. И это решение исходило бы не от моего отношения или моих чувств, а от канонов Церкви. Потому что я может был бы и рад сам вместо этого ребенка лечь в могилу…

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    СБУ и прокуратура Запорожской области завела на вас уголовное дело по ст. 161 УК за "нарушение равноправия граждан".

    — Не буду врать и говорить, что я ничего не боюсь. С другой стороны, всю жизнь я старался жить по принципу того, чтобы никогда никого не обижать. Если прокуратура посчитала необходимым открыть дело, значит она на чем-то основывается. Что ж, на все воля Божья. Хоть церковь в Украине и отделена от государства, к сожалению, государство не отделено от церкви. Везде и повсюду нами потихоньку начинают командовать. В СМИ священников опустили уже до такого, что их ставят на уровень работников филармонии или телемастера. Часто приезжаешь на похороны, а люди настроенные масс-медиа просто отворачиваются.

    Угрозы от радикалов поступают?

    — К счастью или, к сожалению, СМИ настолько увлеклись своей ложью, что стали выставлять фотографии и адреса других священников. Угрозы расправы поступали моему полному однофамильцу, который тоже служит в Запорожской епархии УПЦ.

    У вас семья, дети, внуки. За них не боитесь?

    — Естественно, страшно. Тем более, что уже проходили призывы к тому, что эта ситуация отразилась не только на мне, но и на моих близких…

    Как думаете, кому сегодня выгодно раскручивать скандалы вокруг Украинской православной церкви?

    — Кому надо чтобы Церковь Божья была в поношении? Ответ ясен — дьяволу. Люди, которые участвуют в этих бесчинствах — лишь игрушки в его руках я не хочу никого осуждать. Просто прошу прощения у всех, что невольно дал повод к тому, чтобы в душах людей появилась злость и ненависть.

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