Золотарев: есть план по выдавливанию УПЦ из религиозной жизни страны

В ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев прокомментировал развернутую атаку на УПЦ.

"Обжегшись с антицерковными законами, которые несостоятельны, очевидные негативные последствия были ясны представителям коалиции. Понятно, что отутствие поддержки стало причиной, что эти законы были отложены. Элементом плана является создание поддержки для принятия этих законов. Они в свою очередь являются частью плана формирования поместной православной церкви, а по сути выдавливания УПЦ из украинской религиозной жизни", — заявил Золотарев.

Напомним, ранее в Запорожье СБУ провела обыски у представителей организации "Союз православный Радомир", которые оказывали охранные услуги Запорожской епархии УПЦ МП. Также возбуждено уголовное дело по совершению отдельными представителями УПЦ и "Радомира" умышленных действий, "направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, а также оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями".

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