Усик подарил боксерские перчатки предстоятелю УПЦ Онуфрию

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Чемпион мира по боксу по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик (13-0, 11 КО) встретился с предстоятелем Украинской православной церкви Блаженнейшим митрополитом Онуфрием, сообщает пресс-служба УПЦ (МП).

Пресс-служба Украинской православной церкви Александр Усик встретился с предстоятелем УПЦ Онуфрием

Встреча состоялась в резиденции предстоятеля в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. Усика сопровождали его супруга Екатерина и тренер Сергей Ватаманюк

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Украинский боксер поздравил Онуфрия с Рождеством и новогодними праздниками, а также подарил собственные боксерские перчатки с автографом.

Пресс-служба Украинской православной церкви Александр Усик подарил митрополиту Онуфрию боксерские перчатки

Накануне, 17 января, Александр Усик отпраздновал свое 31-летие. Президент Петр Порошенко, НОК Украины, а также Администрация президента разместили на своих страницах в Facebook поздравительные посты в адрес спортсмена.