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    Спорт

    Усик подарил боксерские перчатки предстоятелю УПЦ Онуфрию

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    Встреча состоялась в резиденции предстоятеля в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. Украинского чемпиона сопровождали его супруга Екатерина и тренер Сергей Ватаманюк.
    Александр Усик подарил митрополиту Онуфрию боксерские перчатки
    Пресс-служба Украинской православной церкви

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Чемпион мира по боксу по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик (13-0, 11 КО) встретился с предстоятелем Украинской православной церкви Блаженнейшим митрополитом Онуфрием, сообщает пресс-служба УПЦ (МП).

    Пресс-служба Украинской православной церкви
    Александр Усик встретился с предстоятелем УПЦ Онуфрием

    Встреча состоялась в резиденции предстоятеля в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. Усика сопровождали его супруга Екатерина и тренер Сергей Ватаманюк 

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    Украинский боксер поздравил Онуфрия с Рождеством и новогодними праздниками, а также подарил собственные боксерские перчатки с автографом.

    Пресс-служба Украинской православной церкви
    Александр Усик подарил митрополиту Онуфрию боксерские перчатки

    Накануне, 17 января, Александр Усик отпраздновал свое 31-летие. Президент Петр Порошенко, НОК Украины, а также Администрация президента разместили на своих страницах в Facebook поздравительные посты в адрес спортсмена. 

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