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    Александр Усик

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 122
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    Александр Усик
    У Усика резко высказались по поводу политики перед боем с россиянином
    02:41 10.03.2018
    402
    Менеджер украинского чемпиона Эгис Климас заверил, что никаких спекуляций на политические темы не будет, Александр собирается говорить только о боксе.
    Александр Усик, Александр Гвоздик и Василий Ломаченко
    Смешной танец Усика с Ломаченко на чемпионском юбилее 
    01:36 18.02.2018
    700
    В субботу украинский чемпион в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко отметил свое 30-летие. В интернете появилось видео танца именинника с Александром Усиком.
    Александр Усик
    Усик попал в десятку рейтинга лучших боксеров мира
    15:57 08.02.2018
    138
    Будущий соперник Усика по финалу Всемирной боксерской суперсерии Мурат Гассиев занимает сейчас 18 место в списке, хотя ранее был лишь на 39 строчке.
    Украинский боксер Александр Усик сделал селфи с россиянином Муратом Гассиевым
    Усик прокомментировал селфи с российским боксером
    10:03 04.02.2018
    5496
    Украинец наблюдал за поединком из зала, а после его окончания поднялся в ринг. Боксеры провели первую дуэль взглядов, после чего Усик сделал селфи с победителем боя.
    Усик вышел на ринг на дуэль взглядов с Гассиевым. Видео
    Усик вышел на ринг на дуэль взглядов с Гассиевым 
    03:15 04.02.2018
    8116
    Финалист Всемирной боксерской суперсерии, чемпион мира по версиям WBC и WBO украинец Александр Усик вышел на ринг после полуфинального боя турнира между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом.
    Александр Усик - Марко Хук. Лучшие моменты боя
    За победный бой Усик получит астрономический гонорар
    12:32 29.01.2018
    1249
    Украинский боксер, вышедший в финал Всемирной серии бокса, заработал 1,6 миллиона евро. Из этой суммы - половина причитается ему за победу в бою против Бриедиса.
    Майрис Бриедис
    Поверженный соперник Усика хочет реванша
    15:50 28.01.2018
    623
    Майрис Бриедис заявил, что проигранный бой стал для него "дополнительной мотивацией двигаться вперед". Он надеется, что Усик даст ему шанс для ответного поединка.
    Теракт в Кабуле
    Хроника 27 января: теракт в Кабуле, победы Земана и Усика, исключение Кивы
    10:43 28.01.2018
    695
    Мощный взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана. Число пострадавших возросло до ста погибших.
    Александр Усик
    Кличко прокомментировал грандиозную победу Усика
    09:33 28.01.2018
    2017
    Кличко выразил уважение обоим бойцам поединка, отметив, что они сделали бой интересным: "Горжусь тобой, чемпион Александр Усик, продолжай бить!".
    Труднейший в карьере поединок Усика. Видео
    Кровью и потом. Усик в тяжелом бою одолел Бриедиса 
    02:39 28.01.2018
    7179
    Украинец Александр Усик решением судей победил Майриса Бриедиса из Латвии в полуфинале Всемирной суперсерии бокса и стал обладателем чемпионских поясов по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе.
    Усик прокомментировал свою победу в Риге
    Усик: это были тяжелейшие 12 раундов, самые трудные в моей жизни
    02:24 28.01.2018
    759
    По словам чемпиона мира по боксу по версиям WBC и WBO Александра Усика, он с тренером проанализирует поединок и учтет в подготовке к финалу.
    Усик выстоял все 12 раундов и победил по очкам
    Усик одержал победу в труднейшем поединке в Риге
    01:19 28.01.2018
    870
    Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца по очкам. Александр Усик вышел в финал суперсерии, где, ориентировочно, в мае, проведет бой за победу в турнире и титул абсолютного чемпиона мира.
    Дуэль взглядов украинца Александра Усика и латыша Майриса Бриедиса. Видео
    Усик vs Бриедис. Боксеры провели "дуэль взглядов" 
    00:59 26.01.2018
    296
    Украинский чемпион Александр Усик на пресс-конференции в Риге находился в хорошем расположении духа и пообещал показать в субботу зрелищный бокс.
    Усик показал на что способен за три дня до боя в Риге. Видео
    Усик показал, на что способен за три дня до боя в Риге 
    15:19 24.01.2018
    634
    Украинский боксер Александр Усик и латвиец Майрис Бриедис провели открытые тренировки в одном из торговых центров Риги. Каждому боксеру было отведено 30 минут на тренировку.
    I’m very feel, или Музыкальный дебют Усика. Видео
    "I’m very feel". Усик обыграл свою ошибку в музыкальном клипе 
    21:58 22.01.2018
    1349
    Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик выложил на своей странице в Youtube видео под названием "I'm feel. I'm very feel". Так он шуточно обыграл свою речь перед поединком.
    Александр Усик о Крыме. Видео
    Усик против СМИ. Чемпион высказался о встрече с Онуфрием и поездках в Крым 
    06:21 20.01.2018
    5984
    Украинский боксер, который долгое время жил в Симферополе, не стал скрывать раздражения, когда на пресс-конференции с подачи представительницы одного из центральных украинских телеканалов речь зашла о Крыме.
    Александр Усик подарил митрополиту Онуфрию боксерские перчатки
    Усик подарил боксерские перчатки предстоятелю УПЦ Онуфрию
    04:11 18.01.2018
    645
    Встреча состоялась в резиденции предстоятеля в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. Украинского чемпиона сопровождали его супруга Екатерина и тренер Сергей Ватаманюк.
    Александр Усик - Марко Хук. Лучшие моменты боя
    Усику в подготовке к бою с чемпионом WBC поможет российский боксер
    18:08 12.12.2017
    379
    Российский боксер Алексей Папин, на счету которого девять побед в девяти боях, отправится в Киев 24 декабря и будет спарринг-партнером Александра Усика на протяжении двух недель.
    Александр Усик - Марко Хук. Лучшие моменты боя
    WBSS назвала дату и место боя Усика против Бриедиса
    16:40 06.12.2017
    339
    Чемпион мира по версии WBO Александр Усик должен провести полуфинальный бой в рамках Всемирной серии бокса против латыша Майриса Бриедиса.
    Александр Усик в зоне АТО
    Усик в зоне АТО: на месте бойцов должны быть те, кто их туда послал
    13:20 15.11.2017
    1260
    Известный боксер-тяжеловес посетил ринг в бывшей детско-юношеской спортивной школе в Марьинке.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Александр Усик, Александр Гвоздик и Василий Ломаченко
    Смешной танец Усика с Ломаченко на чемпионском юбилее 
    01:36 18.02.2018
    700
    В субботу украинский чемпион в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко отметил свое 30-летие. В интернете появилось видео танца именинника с Александром Усиком.
    Александр Усик
    У Усика резко высказались по поводу политики перед боем с россиянином
    02:41 10.03.2018
    402
    Менеджер украинского чемпиона Эгис Климас заверил, что никаких спекуляций на политические темы не будет, Александр собирается говорить только о боксе.
    Александр Усик
    Усик попал в десятку рейтинга лучших боксеров мира
    15:57 08.02.2018
    138
    Будущий соперник Усика по финалу Всемирной боксерской суперсерии Мурат Гассиев занимает сейчас 18 место в списке, хотя ранее был лишь на 39 строчке.
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