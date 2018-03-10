Финалист Всемирной боксерской суперсерии, чемпион мира по версиям WBC и WBO украинец Александр Усик вышел на ринг после полуфинального боя турнира между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом.
Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца по очкам. Александр Усик вышел в финал суперсерии, где, ориентировочно, в мае, проведет бой за победу в турнире и титул абсолютного чемпиона мира.
Украинский боксер, который долгое время жил в Симферополе, не стал скрывать раздражения, когда на пресс-конференции с подачи представительницы одного из центральных украинских телеканалов речь зашла о Крыме.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Финалист Всемирной боксерской суперсерии, чемпион мира по версиям WBC и WBO украинец Александр Усик вышел на ринг после полуфинального боя турнира между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом.
Украинский боксер, который долгое время жил в Симферополе, не стал скрывать раздражения, когда на пресс-конференции с подачи представительницы одного из центральных украинских телеканалов речь зашла о Крыме.
В Киеве прошла открытая тренировка боксера Александра Усика накануне поединка с Педро Родригесом 12 декабря 2015 года во Дворце спорта. Также свою физическую форму продемонстрировал Денис Беринчик, который 12 декабря, также выйдет в ринг киевского Дворца спорта в рамках андеркарда.
Александр Усик защитил титул Интерконтинентального чемпиона мира. Поединок с Джонни Мюллером завершился уже в третьем раунде техническим нокаутом. Мюллер дважды отправлялся в нокдаун после удачных атак украинца.
Олимпийский чемпион 2012 года, украинец Александр Усик (4-0, 4 КО) и чемпион Южной Африки, интернациональный чемпион WBF Дэниэл Брюэр (24-5-1, 21 КО) провели открытую тренировку во Львове, сообщается на сайте K2Promotions.
Финалист Всемирной боксерской суперсерии, чемпион мира по версиям WBC и WBO украинец Александр Усик вышел на ринг после полуфинального боя турнира между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом.
Украинский боксер, который долгое время жил в Симферополе, не стал скрывать раздражения, когда на пресс-конференции с подачи представительницы одного из центральных украинских телеканалов речь зашла о Крыме.
Поединок между украинцем Александром Усиком и немцем Марко Хуком проходил в ночь на 10 сентября в Берлине на арене Max-Schmeling-Halle. По мнению букмекеров, украинский боксер считался явным фаворитом в поединке.
Боксер Марко Хук из Германии толкнул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе украинца Александра Усика на дуэли взглядов. Инцидент произошел во время презентации боя-открытия World Boxing Super Series.
Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик готовится к предстоящему поединку с немцем Марко Хуком, который запланирован на 9 сентября. На канале UkraineAtamansPRO выложен видеофрагмент его тренировки.
Украинский боксер, чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик призвал украинцев меньше жаловаться и заниматься саморазвитием. Также, по его мнению, надо меньше смотреть телевизор. Смотрите на видео с 37-й минуты.
Украинские боксеры Александр Усик, Василий Ломаченко и Александр Гвоздик, которым в ночь с субботы на воскресенье предстоит провести свои очередные поединки на профессиональном ринге в рамках одного вечера, обратились к болельщикам.
Украинские боксеры Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик продолжают тренировки. Они выйдут на ринг в пригороде Вашингтона Оксон Хилл в один день - 8 апреля. Как Ломаченко и Усик отрабатывают скорость и реакцию, смотрите на видео.
Украинец Александр Усик одержал победу в поединке с южноафриканцем Табисо "Скалой" Мчуну. Первая защита титула чемпиона мира WBO в первом тяжелом весе состоялась в Лос-Анджелесе в 5 утра воскресенья по киевскому времени.
Украинский боксер Александр Усик победил поляка Кшиштофа Гловацки и стал чемпионом мира по версии WBO в первом тяжелом весе. Гловацки проводил защиту титула WBO, который он завоевал в августе 2015 года в бою с немцем Марко Хуком.
Украинский боксер Александр Усик победил поляка Кшиштофа Гловацкого и стал чемпионом мира по версии WBO в первом тяжелом весе. Гловацкий проводил защиту титула WBO, который он завоевал в августе 2015 года в бою с немцем Марко Хуком.
Компания KnockOut Promotions опубликовала на своем youtube-канале промо-ролик боя за титул чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе между обладателем пояса поляком Кшиштофом Гловацки и украинцем Александром Усиком.
Украинский боксер Александр Усик получил травму колена на одной из спарринг-сессий во время подготовки к бою с британцем Стивеном Симмонсом. В связи с этим поединок, который должен был состояться 23 апреля в столичном "Дворце спорта", будет отменен.
Усик начал доминировать с первого раунда, навязав высокую скорость и выдержав удобную для себя позицию. Продержался россиянин до 8-го раунда благодаря своей выносливости, хотя и получил несколько рассечений.