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Украинский боксер Александр Усик получил травму колена на одной из спарринг-сессий во время подготовки к бою с британцем Стивеном Симмонсом. В связи с этим поединок, который должен был состояться 23 апреля в столичном "Дворце спорта", будет отменен.