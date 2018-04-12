Бой Усик - Гассиев перенесен

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между украинским чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBC/WBO Александром Усиком (14-0, 11 КО) и российским обладателем поясов IBF/WBA Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) состоится летом. Об этом сообщил организатор турнира Калле Зауэрланд.

"Сейчас мы финализируем даты и арены летних финалов. Это большие бои и мы хотим, чтобы все было правильно", — написал Зауэрланд в Twitter.

UPDATE: We are currently finalising the dates and venues for our summer #AliTrophy finals #UsykGassiev #GrovesSmith — these are massive finals and we want to get this just right! #WBSS pic.twitter.com/ocjkAUB0c2 — Kalle & Nisse Sauerland (@SauerlandBros) 12 апреля 2018 г.

​Изначально поединок Усик — Гассиев должен был пройти 11 мая в Саудовской Аравии, однако в итоге организаторы решили изменить свои планы. При этом Саудовская Аравия может потерять право на проведение финала, на который также претендует Россия.

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Победитель финала турнира объединит титулы чемпиона мира по версиям четырех организаций (WBC, WBO, WBA, IBF) в тяжелом весе и получит чек на 10 миллионов долларов.