Топ мировых тем: исторический запуск Falcon Heavy, опасный соперник Усика

РИА Новости Украина

Успех "гигантского левиафана" SpaceX

Успешный запуск компанией SpaceX самой мощной в мире ракеты-носителя Falcon Heavy оказался на первых полосах мировых изданий. Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) состоялся во вторник. Издание Washington Post называет разработку "гигантским левиафаном", который "разорвал небо своей громовой мощью равной 18 лайнерам Boeing 747".

Британская Independent считает, что успешный запуск Falcon Heavy "творит историю" и является "взлетом в новую космическую эру". Газета Guardian отмечает, что пуск ракеты или "шоу фейерверков" посмотрели почти полмиллиона человек, "которые заняли пляжи и другие выигрышные места на космическом побережье Флориды". Издание также обращает внимание на то, что "по крайней мере два или три многоразовых разгонных блока ракеты благополучно вернулись на землю".

Итальянское издание Repubblica сообщает, что носитель стартовал без экипажа, однако "с дополнительным грузом" в виде "красного спортивного автомобиля" Маска. Французская газета Figaro пишет, что ракета-носитель Falcon Heavy "должна вынести свой груз на дальнее расстояние и по траектории, приближенной к орбите Марса".

Repubblica уточняет, что 70-метровая ракета-носитель способна перевозить груз "по-настоящему исключительных размеров": 54 тонны на низкую околоземную орбиту высотой от 160 до 2 тысяч километров, а также более 22 тонн на геостационарную орбиту, расположенную на высоте около 36 тысяч километров над уровнем моря. В свою очередь, газета Monde добавляет, что "ракета-носитель SpaceX становится первым шагом к колонизации Марса", и напоминает, что ранее компания Илона Маска объявляла о разработке "космического корабля, способного перевозить людей на Луну и Марс". Первые полеты этого корабля запланированы на 2020 год, а его двигатель "будет в три раза мощнее двигателя Falcon Heavy", пишет издание.

Военный парад для Трампа

Президент США Дональд Трампа изучает возможность проведения военных парадов, эта новость привлекла внимание многих мировых СМИ (Washington Post, Hill, Politico, Washington Times, New York Daily News, Daily Beast, Huffington Post, Globe and Mail и другие). Как сообщил во вторник представитель Белого дома, Трамп "поручил министерству обороны изучить возможность празднования, при котором все американцы смогут показать свою благодарность".

Газета Washington Post пишет, что Пентагон, предположительно, уже начал готовиться к проведению военного парада в Вашингтоне в этом году по требованию президента, который был впечатлен парадом в Париже на День взятия Бастилии. Как сообщили близкие к планированию источники издания, на встрече Трампа с высокопоставленными военными в январе желания президента "неожиданно были восприняты как президентская директива".

"Указанием к действию стало: я хочу парад, такой же, как во Франции. Это прорабатывается на самых высоких уровнях вооруженных сил", — заявил военный чиновник, пожелавший остаться неизвестным.

Несколько чиновников из администрации президента сообщили, что планирование парада началось несколько недель назад, и в нем принимает участие шеф аппарата Белого дома Джон Келли. По словам источников издания, дата проведения парада еще не была выбрана, но они отметили, что Трамп хочет привязать его к патриотическому празднику. Военные в этом плане отдают предпочтение Дню ветеранов, который празднуется в США ежегодно 11 ноября. "Это то, на что многие надеются", — заявил военный чиновник. "Трамп, который никогда не служил в вооруженных силах… долгое время мечтал продемонстрировать военное мастерство США", — пишет газета Huffington Post. "Парад, скорее всего, будет интерпретирован как очередной ход в ядерной игре (с КНДР)", — пишет Washington Post.

При этом, по данным издания, представитель Белого дома заявил, что парад не будет иметь ничего общего с враждебными отношениями между лидерами США и КНДР, а будет представлять собой демонстрацию силы, чтобы послать предупреждение всем соперникам США. Как пишет газета Hill, Трамп хотел включить демонстрацию танков и ракетных пусковых установок в парад по случаю его инаугурации, однако в конечном итоге от этой затеи пришлось отказаться.

ЕС грозит Британии санкциями

Европейский союз может "ввести санкции" в отношении Великобритании, лишив ее доступа к свободному рынку, если на время переходного периода после Brexit Лондон откажется подчиняться законодательству и нормам ЕС, пишут ведущие британские газеты со ссылкой на полученные в их распоряжение документы.

По данным Independent, составленный Еврокомиссией пятистраничный документ предусматривает "отмену ряда преимуществ", в том числе "участие во внутреннем рынке", а также предлагает способы препятствовать попыткам Лондона оспорить законы ЕС в Европейском суде.

Газета Times добавляет, что в случае отказа Британии подчиняться европейскому законодательству во время двухлетнего переходного периода после выхода из союза Брюссель хочет ввести торговые пошлины в отношении королевства, а также отозвать права на взлет и посадку британских воздушных судов. По информации Guardian, документ настаивает на отстранении британских политиков и чиновников от работы центральных европейских институтов.

"В документе говорится, что Великобритания только в особых случаях получит право присутствовать на отдельных частях заседаний. После окончания обсуждения британские чиновники будут вынуждены покинуть заседание", — отмечает газета. По мнению Times, предложения Еврокомиссии "могут привести к торговой войне между ЕС и Британией", а также свидетельствуют "об отсутствии доверия между британским правительством и европейскими странами".

Снежный коллапс во Франции

Мощный снегопад, обрушившийся на Францию и ставший причиной масштабных нарушений движения транспорта в столичном регионе Иль-де-Франс, оказался в числе главных тем французских изданий. По данным Figaro, пик транспортного коллапса был зафиксирован в 19.30 (20.30 по Киеву), когда протяженность автомобильных пробок на дорогах Парижского региона составила 739 километров.

Газета Parisien сообщает, что во вторник был побит предыдущий рекорд по пробкам, установленный 21 декабря прошлого года: тогда предрождественские заторы растянулись на 562 километра. Издание Figaro также пишет, что многие автомобилисты провели несколько часов на трассе N118 к западу от Парижа, спасателям удалось освободить их из "снежного плена" только к вечеру вторника, однако трасса осталась закрытой для движения транспорта. Газета также сообщает, что с 14.00 (15.00 по Киеву) власти Иль-де-Франс ввели запрет на движение грузовиков весом более 7,5 тонны по основным магистралям региона. Издание Parisien обращает внимание на то, что из-за непогоды также было нарушено движение шаттла в столичный аэропорт Орли, что осложнило доступ пассажиров к воздушной гавани.

Газета Monde сообщает, что национальная железнодорожная компания Франции SNCF объявила о снижении скорости поездов на ряде участков. Издание добавляет, что в связи с понижением температуры власти региона "активировали план холодов" и открыли около тысячи дополнительных экстренных мест для приема бездомных. По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится в среду, температура также останется низкой, что может спровоцировать гололед.

twitter.com/Daily_Star Снег в Париже

Усик vs Гассиев

Юниер Дортикос, которого называют "Доктор Нокаут", в субботу вечером на личном опыте убедился, какой тяжелый удар у Мурата Гассиева, когда сам оказался в нокауте в конце 12-го раунда. Теперь настала очередь Александра Усика проверить силу Гассиева, пишет Джефф Араноу для издания Boxing news 24.

"Усику придется набраться сил, чтобы победить Гассиева, потому что его любительская манера ведения боя ему не поможет. Она не поможет Усику побеждать в раундах, где судьи ведут подсчет очков по количеству соприкосновений белыми концами перчаток", — отмечает автор.

Дортикос в нескольких первых раундах обходил Гассиева, однако сильные удары россиянина позволили ему одержать верх в раундах, хотя кубинец действовал лучше и быстрее. В то же время, Гассиев своими мощными ударами раунд за раундом медленно изматывал Дортикоса. К 12-му раунду кубинец очень устал, получив большое количество ударов от российского спортсмена, и уже не мог отражать их. Усик сошелся в поединке с Майрисом Бриедисом 27 января, и первые шесть раундов немного уступал его напору. Такие же проблемы были у него и в 12-м раунде. Если бы Бриедис не уставал в раундах с 7-го по 11-й, он бы одержал верх над украинцем.

Благодаря своим расчетливым и точным ударам Гассиев будет опасным соперником для Усика, который на профессиональном ринге не раз пропускал удары. Получить удар от такого парня как Гассиев — это нехорошо.

Ситуация в Донбассе, Киев и Москва

Как говорил Марк Твен, "история не повторяется, а рифмуется". Если принять этот тезис, можно провести параллель между нападением России на Украину и советским нападением на Афганистан, через десять лет после которого рухнул коммунистический режим. Это было не совпадение, а одна из множества причин такого развития событий. В XXI веке время, однако, бежит гораздо быстрее, так что между нападением на Украину и крахом путинской системы в России может пройти меньше времени, пишет Рышард Махниковский для издания fronda.pl.

"Претворение в жизнь геополитических планов обернулось для путинской команды дополнительными расходами, которые сложно не принимать в расчет. Овчинка не стоила выделки: все, что приобрела Москва, — это Крым и две "народные" республики, которые удалось оторвать от Украины. Кремлю приходится тратить резервы, чтобы избежать возникновения глубокого кризиса, способного спровоцировать вспышку общественного недовольства", — считает автор.

Москва может подпитывать конфликт на Украине, демонстрируя бессилие Запада, но желанной "нормализации" взаимных отношений это не принесет. Одной деэскалации конфликта для возвращения к эпохе "business as usual", уже недостаточно. Кроме того, украинское руководство, увидев, что США заняли в отношении Москвы жесткую позицию, решило принять закон о "деоккупации и реинтеграции Донбасса".

Вариантов у Москвы остается мало, и ни один не выглядит идеальным. Ограниченная эскалация конфликта не склонит западные страны отменить санкции, деэскалация тоже вряд ли заставит их пойти на уступки. "Просто оставить Донбасс и позволить украинцам провести "реинтеграцию" Москва не может, поскольку такой шаг противоречит ее пропагандистской риторике, адресованной как местному населению, так и россиянам. В свою очередь полномасштабное вторжение грозит обернуться конфронтацией с западным миром, из которой Россия не сможет выйти победительницей", — отмечается в материале.