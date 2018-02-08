КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Украинский чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик попал в десятку рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии World Boxing News, сообщает сайт организации.

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На данный момент Усик находится на 10-й строчке этого рейтинга.

Между тем, будущий соперник Усика по финалу Всемирной боксерской суперсерии Мурат Гассиев занимает сейчас 18 место в списке, хотя ранее был лишь на 39 строчке.

Напомним, Усик в бою против Майриса Бриедиса переписал историю мирового бокса. Одержав победу в Риге, украинец побил рекорд легендарного Эвандера Холифилда.