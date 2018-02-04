Усик вышел на ринг на дуэль взглядов с Гассиевым

В ночь на воскресенье в Сочи Гассиев победил Дортикоса в бою за титулы IBF и WBA в первом тяжелом весе и вышел в финал WBSS. Поединок Усика, который провел свой полуфинал ранее, и Гассиева состоится 11 мая в Саудовской Аравии.

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Сразу после боя с Дортикосом на ринге состоялась первая процедура face-to-face (дуэли взглядов) финального поединка. При этом боксеры вели себя корректно, обойдясь без провокаций и пожелав друг другу удачи.

"Два парня, которые посвятили свою жизнь боксу, будут демонстрировать все свои навыки. Два парня будут радовать своих болельщиков, будет великолепный бой. Я вас уверяю", — сказал Усик журналистам после поединка в Сочи.