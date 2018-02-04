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    Усик вышел на ринг на дуэль взглядов с Гассиевым

    (обновлено: )73
    Финалист Всемирной боксерской суперсерии, чемпион мира по версиям WBC и WBO украинец Александр Усик вышел на ринг после полуфинального боя турнира между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом.
    Канал 13,978,528 views на Youtube

    В ночь на воскресенье в Сочи Гассиев победил Дортикоса в бою за титулы IBF и WBA в первом тяжелом весе и вышел в финал WBSS. Поединок Усика, который провел свой полуфинал ранее, и Гассиева состоится 11 мая в Саудовской Аравии.

    Смотрите также: Тяжелый нокаут кубинца в бое с Гассиевым в полуфинале WBSS

    Сразу после боя с Дортикосом на ринге состоялась первая процедура face-to-face (дуэли взглядов) финального поединка. При этом боксеры вели себя корректно, обойдясь без провокаций и пожелав друг другу удачи.

    "Два парня, которые посвятили свою жизнь боксу, будут демонстрировать все свои навыки. Два парня будут радовать своих болельщиков, будет великолепный бой. Я вас уверяю", — сказал Усик журналистам после поединка в Сочи.

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