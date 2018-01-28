Усик одержал победу в труднейшем поединке в Риге

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В Риге закончился полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии и объединительный поединок за титулы чемпиона мира WBC и WBO, в котором украинец Александр Усик победил Майриса Бриедиса из Латвии.

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Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца по очкам.

Усик вышел в финал суперсерии, где, ориентировочно, в мае, проведет бой за победу в турнире и титул абсолютного чемпиона мира.

Ранее Усик в сентябре в Берлине победил немца Марко Хука техническим нокаутом в четвертьфинале WBSS, защитив титул чемпиона мира WBO.