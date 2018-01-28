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    Усик одержал победу в труднейшем поединке в Риге

    (обновлено: )40730
    Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца по очкам. Александр Усик вышел в финал суперсерии, где, ориентировочно, в мае, проведет бой за победу в турнире и титул абсолютного чемпиона мира.
    Усик выстоял все 12 раундов и победил по очкам
    @WBSuperSeries

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В Риге закончился полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии и объединительный поединок за титулы чемпиона мира WBC и WBO, в котором украинец Александр Усик победил Майриса Бриедиса из Латвии.

    Усик показал на что способен за три дня до боя в Риге. Видео
    Канал Boxing. ua на Youtube
    Усик показал, на что способен за три дня до боя в Риге

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    Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца по очкам.

    Усик вышел в финал суперсерии, где, ориентировочно, в мае, проведет бой за победу в турнире и титул абсолютного чемпиона мира. 

    Ранее Усик в сентябре в Берлине победил немца Марко Хука техническим нокаутом в четвертьфинале WBSS, защитив титул чемпиона мира WBO.

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