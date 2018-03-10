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    Всемирная боксерская ассоциация

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Ломаченко о своем сопернике: мне нужен его скальп. Видео
    Ломаченко сообщил, за чьим скальпом он сейчас "охотится" 
    03:40 11.02.2018
    363
    Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко на встрече с фанатами рассказал о переговорах по бою с американцем Хорхе Линаресом.
    Гассиев вернул завоеванный пояс чемпиона WBA сопернику, Видео
    Гассиев вернул завоеванный пояс чемпиона WBA сопернику 
    23:38 04.02.2018
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    Чемпион мира в первом тяжелом дивизионе по версиям WBA, IBF Мурат Гассиев вернул Юниеру Дортикосу пояс чемпиона WBA после пресс-конференции. Так, российский чемпион поддержал соперника, который не смог сдержать эмоций.
    Бокс. Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Как россиянин Гассиев победил кубинца Дортикоса в полуфинале WBSS 
    05:58 04.02.2018
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    В ночь на воскресенье в Сочи россиянин Мурат Гассиев в 12-м раунде нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса в бою за титулы IBF и WBA в первом тяжелом весе и вышел в финал WBSS.
    Усик вышел на ринг на дуэль взглядов с Гассиевым. Видео
    Усик вышел на ринг на дуэль взглядов с Гассиевым 
    03:15 04.02.2018
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    Финалист Всемирной боксерской суперсерии, чемпион мира по версиям WBC и WBO украинец Александр Усик вышел на ринг после полуфинального боя турнира между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом.
    Тяжелый нокаут Гассиева в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии. Видео
    Тяжелый нокаут кубинца в бое с Гассиевым в полуфинале WBSS 
    02:11 04.02.2018
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    Чемпион IBF в первом тяжелом весе российский боксер Мурат Гассиев победил кубинца Юниера Дортикоса в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и завоевал титул WBA.
    Бокс. Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Определился соперник Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии
    01:27 04.02.2018
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    Бой между Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосой в Сочи завершился победой россиянина нокаутом в 12-м раунде. В финале WBSS Гассиев встретится с чемпионом WBC и WBO украинцем Александром Усиком.
    Федор Чудинов (Россия) после победы над Тимо Лайне (Финляндия) (слева)
    Российский боксер защитил титул чемпиона WBA International
    23:33 03.02.2018
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    Бой, прошедший в субботу в Сочи в андеркарде полуфинального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), завершился победой Федора Чудинова техническим нокаутом – фин Тимо Лайне отказался выходить на восьмой раунд.
    Денис Лебедев (Россия). Архивное фото
    Российского боксера лишили титула чемпиона мира
    22:49 01.02.2018
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    Согласно решению WBA, победитель Всемирной боксерской суперсерии, финал которой пройдет 11 мая, должен начать обязательные переговоры о бое с командой Лебедева с 13 мая, и у сторон будет 30 дней, чтобы прийти к соглашению.
    Ломаченко и Ригондо провели открытую тренировку в Нью-Йорке. Видео
    Ломаченко и Ригондо показали на что способны перед боем в Нью-Йорке 
    16:28 07.12.2017
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    Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко и чемпион WBA во втором легчайшем весе кубинец Гильермо Ригондо провели открытую тренировку.
    Устинов проиграл Чарру в бою за титул WBA в супертяжелом весе. Видео
    Российский боксер Устинов проиграл бой за титул чемпиона WBA 
    02:30 26.11.2017
    1239
    Российский боксер Александр Устинов проиграл немцу Мануэлю Чарру в поединке за чемпионский титул WBA в супертяжелом весе. Бой в немецком Оберхаузене продлился все 12 раундов и завершился победой Чарра единогласным решением судей.
    Чемпионский нокаут россиянина Бивола за пояс WBA. Видео
    Чемпионский нокаут россиянина Бивола в бою за пояс WBA 
    01:47 05.11.2017
    1343
    Чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол в субботу в Монако нокаутировал австралийца Трента Броадхерста в первом раунде, защитив титул WBA.
    Дмитрий Бивол (Россия)
    Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона WBA
    00:55 05.11.2017
    156
    Бой, проходивший в Монако и рассчитанный на 12 раундов, завершился победой россиянина Дмитрия Бивола техническим нокаутом австралийца Трента Броадхерста в первом раунде.
    Британский боксер Энтони Джошуа
    Джошуа защитил титулы чемпиона IBF, IBO и WBA в тяжелом весе
    02:03 29.10.2017
    661
    Встреча прошла в Кардиффе в субботу. Джошуа победил техническим нокаутом, поединок был остановлен в 10-м раунде. 28-летний британец одержал свою 20-ю победу в 20 боях на профессиональном ринге.
    Сложный поединок Лебедева с Флэнаганом за чемпионский титул. Видео
    Сложный поединок Лебедева с Флэнаганом за чемпионский титул 
    00:14 10.07.2017
    307
    Российский боксер Денис Лебедев защитил титул чемпиона мира WBA (Super) в первом тяжелом весе. Двое рефери отдали Лебедеву победу со счетом 119:108, еще один дал оценку 120:107 в пользу россиянина.
    Бокс. Бой Д. Лебедева и М. Флэнагана
    Боксер Лебедев победил по очкам Флэнагана и защитил чемпионский титул
    23:51 09.07.2017
    187
    Бой между Лебедевым и Флэнаганом, прошедший в воскресенье в рамках боксерского вечера в Екатеринбурге, продлился все 12 раундов и завершился победой 37-летнего россиянина единогласным решением судей.
    Бой Поветкина и Руденко за титул WBO International и WBA Inter-Сontinental. Видео
    Бой Поветкина и Руденко за титул WBO International и WBA Inter-Сontinental 
    00:34 02.07.2017
    376
    Украинец Андрей Руденко проиграл российскому боксеру-супертяжеловесу Александру Поветкину в бою за титулы WBO International и WBA Inter-Сontinental, который прошел в Москве.
    Александр Поветкин (Россия) и Андрей Руденко (Украина) в титульном поединке за титулы WBO International и WBA International
    Руденко проиграл Поветкину чемпионский поединок
    23:52 01.07.2017
    975
    Поединок, прошедший в рамках боксерского вечера в ГЦКЗ "Россия" в субботу, продлился все 12 раундов и завершился победой 37-летнего россиянина единогласным решением судей.
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    Промоутер Джошуа назвал страны, где может пройти реванш с Кличко
    15:21 12.05.2017
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    По словам промоутера чемпиона Энтони Джошуа Эдди Хирна, в качестве места боя с Владимиром Кличко рассматриваются Китай, Кардифф, Лас-Вегас, Дубай или Катар.
    Поражение Владимира Кличко в поединке с Энтони Джошуа
    Президент WBA отправил Кличко письмо со словами поддержки
    02:36 06.05.2017
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    Украинец Владимир Кличко в Лондоне проиграл британцу Энтони Джошуа бой за титулы чемпиона мира по версиям IBO и IBF и WBA (Super) в супертяжелом весе.
    Поражение Кличко в поединке с Джошуа
    Джошуа и Кличко могут заработать за бой по £15 млн - СМИ
    23:10 30.04.2017
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    По информации источника, оба боксера уже гарантировали себе по 10 миллионов фунтов. Еще по пять миллионов Джошуа и Кличко могут получить от доходов от продажи билетов и прав на телетрансляции в разных странах.
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    Ломаченко о своем сопернике: мне нужен его скальп. Видео
    Ломаченко сообщил, за чьим скальпом он сейчас "охотится" 
    03:40 11.02.2018
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    Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко на встрече с фанатами рассказал о переговорах по бою с американцем Хорхе Линаресом.
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