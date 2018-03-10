Чемпион мира в первом тяжелом дивизионе по версиям WBA, IBF Мурат Гассиев вернул Юниеру Дортикосу пояс чемпиона WBA после пресс-конференции. Так, российский чемпион поддержал соперника, который не смог сдержать эмоций.
Финалист Всемирной боксерской суперсерии, чемпион мира по версиям WBC и WBO украинец Александр Усик вышел на ринг после полуфинального боя турнира между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом.
Бой между Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосой в Сочи завершился победой россиянина нокаутом в 12-м раунде. В финале WBSS Гассиев встретится с чемпионом WBC и WBO украинцем Александром Усиком.
Бой, прошедший в субботу в Сочи в андеркарде полуфинального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), завершился победой Федора Чудинова техническим нокаутом – фин Тимо Лайне отказался выходить на восьмой раунд.
Согласно решению WBA, победитель Всемирной боксерской суперсерии, финал которой пройдет 11 мая, должен начать обязательные переговоры о бое с командой Лебедева с 13 мая, и у сторон будет 30 дней, чтобы прийти к соглашению.
Российский боксер Александр Устинов проиграл немцу Мануэлю Чарру в поединке за чемпионский титул WBA в супертяжелом весе. Бой в немецком Оберхаузене продлился все 12 раундов и завершился победой Чарра единогласным решением судей.
По информации источника, оба боксера уже гарантировали себе по 10 миллионов фунтов. Еще по пять миллионов Джошуа и Кличко могут получить от доходов от продажи билетов и прав на телетрансляции в разных странах.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Чемпион мира в первом тяжелом дивизионе по версиям WBA, IBF Мурат Гассиев вернул Юниеру Дортикосу пояс чемпиона WBA после пресс-конференции. Так, российский чемпион поддержал соперника, который не смог сдержать эмоций.
Финалист Всемирной боксерской суперсерии, чемпион мира по версиям WBC и WBO украинец Александр Усик вышел на ринг после полуфинального боя турнира между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом.
Кличко впервые был отправлен в нокдаун в пятом раунде боя, однако уже в шестом раунде смог сам отправить Джошуа на пол ринга. После этого соперники вели равную борьбу до 11 раунда, в котором Джошуа дважды положил украинца на пол.
Британец Тайсон Фьюри заявил, что после победного боя с Владимиром Кличко боялся дотрагиваться до чего-либо в раздевалке и пить воду, потому что опасался, что команда украинского боксера таким образом может занести следы допинга в его организм.
Чемпион мира в первом тяжелом дивизионе по версиям WBA, IBF Мурат Гассиев вернул Юниеру Дортикосу пояс чемпиона WBA после пресс-конференции. Так, российский чемпион поддержал соперника, который не смог сдержать эмоций.
Финалист Всемирной боксерской суперсерии, чемпион мира по версиям WBC и WBO украинец Александр Усик вышел на ринг после полуфинального боя турнира между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом.
Российский боксер Александр Устинов проиграл немцу Мануэлю Чарру в поединке за чемпионский титул WBA в супертяжелом весе. Бой в немецком Оберхаузене продлился все 12 раундов и завершился победой Чарра единогласным решением судей.
Вес Кличко составил 109,6 килограмма, Дженнингса - 102,9 килограмма. Бой между Кличко и Дженнингсом состоится 25 апреля в Нью-Йорке. Кличко за профессиональную карьеру выиграл 63 боя (53 из них - нокаутом).