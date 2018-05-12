В Нью-Йорке состоится бой Ломаченко - Линарес

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке пройдет бой между украинским боксером Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом из Венесуэлы.

Начало боксерского вечера в "Мэдисон Сквер Гарден" запланировано на 3.00 13 мая (по киевскому времени). Ломаченко и Линарес сразятся за пояс чемпиона мира по версии WBA в легком весе.

Для украинца это 12 бой на профессиональном ринге, в активе Ломаченко 11 побед. Линарес имеет за плечами больший опыт профессиональных выступлений: из 47 боев венесуэлец 44 завершил победой.

Накануне боя Василий Ломаченко заявил, что намерен еще долго оставаться на вершине профессионального бокса: "Я хочу вписать свое имя в историю бокса, а этот бой — необходимая для этого ступенька. Ведь для того, чтобы тебя помнили на века, необходимо драться с чемпионами из разных весовых категорий. Не знаю, что мне предложит Линарес. Не могу сравнивать его с Ригондо. Планирую надолго оставаться на вершине бокса, сбрасывать обороты не намерен. Отдаю себе отчёт в том, что Линарес — один из лучших бойцов дивизиона, а значит, победить его будет совсем непросто".